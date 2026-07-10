Inundaciones afectan más de 60 viviendas en Almirante; familias piden ayuda tras desbordamiento de quebradas

Las imágenes captadas en el lugar muestran calles completamente anegadas y viviendas rodeadas por el agua. Residentes trasladaron electrodomésticos, motocicletas y otros enseres hacia zonas más altas, mientras observaban cómo el agua ingresaba a sus hogares.

bocas del toro/Las fuertes lluvias que afectan a la provincia de Bocas del Toro provocaron este viernes inundaciones en al menos 67 viviendas de la barriada Aeropuerto, en el distrito de Almirante, luego del desbordamiento de quebradas y del río Niwa, según reportes preliminares del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

De acuerdo con la información oficial, el agua alcanzó hasta dos pies de altura dentro de las residencias, afectando principalmente casas de una sola planta y obligando a decenas de familias a intentar rescatar sus pertenencias en medio de la emergencia.

Equipos del Sinaproc permanecen en el área realizando la evaluación de daños para determinar el número exacto de familias afectadas y coordinar la entrega de ayuda humanitaria.

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Calles convertidas en ríos

Las imágenes captadas en el lugar muestran calles completamente anegadas y viviendas rodeadas por el agua. Residentes trasladaron electrodomésticos, motocicletas y otros enseres hacia zonas más altas, mientras observaban cómo el agua ingresaba a sus hogares.

Personal de rescate también realiza evacuaciones prioritarias de niños, adultos mayores y mascotas, mientras los afectados solicitan con urgencia agua potable, alimentos, ropa seca y colchones.

De acuerdo con el corresponsal de TVN Noticias en Bocas del Toro, el río Nigua y varias quebradas que convergen en el sector volvieron a desbordarse tras las intensas lluvias.

Según indicó, las autoridades habían advertido anteriormente que la barriada Aeropuerto es una zona vulnerable a inundaciones; sin embargo, numerosas familias continúan residiendo en el área. Además de las viviendas, comercios y ferreterías también reportaron pérdidas por el ingreso del agua.

Se mantiene la vigilancia por lluvias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y el Sinaproc mantienen vigente un aviso de vigilancia debido a la inestabilidad atmosférica generada por sistemas de baja presión y el paso de dos ondas tropicales sobre el país.

Las autoridades advierten sobre el riesgo de:

Crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Inundaciones y anegaciones.

Deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

Caída de árboles y objetos.

Las mayores probabilidades de lluvias continúan concentrándose en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y otros sectores del occidente del país.

El Sinaproc recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar áreas inundadas o ríos crecidos y reportar cualquier emergencia a las autoridades competentes.