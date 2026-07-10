Clima en Panamá: aguaceros muy fuertes y tormentas en el centro y occidente del país

En la región metropolitana y Panamá Oeste también podrían registrarse ráfagas de viento durante el desarrollo de las tormentas.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este viernes aguaceros de moderados a muy fuertes, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento, principalmente en el centro y occidente del país, mientras que el litoral Caribe se mantendrá bajo condiciones de alta precaución por el oleaje.

Durante la mañana, las mayores probabilidades de lluvias se concentrarán en sectores de Guna Yala y Colón, mientras que en el Pacífico se esperan precipitaciones sobre la región metropolitana, Panamá Oeste, Coclé y la península de Azuero.

Para la tarde, el Imhpa prevé el desarrollo de aguaceros de moderados a muy fuertes con tormentas eléctricas y potenciales ráfagas de viento desde el oeste de Coclé hasta Chiriquí, incluyendo la comarca Ngäbe Buglé. En el Caribe, las lluvias más intensas se desplazarán hacia el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro.

En la región metropolitana y Panamá Oeste también podrían registrarse ráfagas de viento durante el desarrollo de las tormentas.

Durante la noche, las lluvias persistirán principalmente en el sur de Veraguas, el sur de la comarca Ngäbe Buglé y Chiriquí, mientras que en el resto del Pacífico se esperan cielos nublados con lloviznas ocasionales. En el Caribe occidental continuarán las lluvias dispersas, con posibilidad de aguaceros puntuales.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Imhpa mantiene alta precaución en el litoral Caribe, donde se pronostican olas de entre 1.5 y 2.6 metros. En el Pacífico, las condiciones serán favorables, con oleajes de 0.5 a 1.5 metros.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 31 °C, mientras que en la Cordillera Central podrían alcanzar hasta 24 °C.