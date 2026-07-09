Onda tropical 22 desató fuertes lluvias y vientos de hasta 60 km/h en la ciudad de Panamá

El Imhpa emitió un aviso de vigilancia que se mantendrá vigente hasta el próximo 12 de julio debido a que, además del actual sistema que duraría unas horas más, se prevé que la llegada de la onda tropical número 23 en los días siguientes refuerce la inestabilidad atmosférica.

El paso de la onda tropical número 22 de la temporada provocó fuertes lluvias y vientos intensos en diferentes puntos de la ciudad capital de Panamá, un evento meteorológico que llamó fuertemente la atención de la ciudadanía por su intensidad. De acuerdo con Emanuel Velásquez, meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), este sistema se originó tras el acoplamiento de la onda tropical con otros sistemas atmosféricos.

Velásquez detalló que el fenómeno se fue desplazando desde el área fronteriza con Colombia para luego incursionar paulatinamente en la región oriental del país, incluyendo la zona capitalina, y posteriormente avanzar hacia el interior del país, donde se estimó que continuarían las precipitaciones con descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento hasta altas horas de la noche, típico del sistema tropical.

Los reportes de Aeronáutica Civil y de diversos aeropuertos locales indicaron que las ráfagas de viento alcanzaron velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, valores que, según explicó Velásquez, pudieron haber sido incluso el doble en zonas de rascacielos debido al dinamismo del viento en estas estructuras, lo que generó desprendimientos de árboles, letreros y techos en diferentes sectores.

Las intensas condiciones registradas en horas del mediodía provocaron que múltiples árboles cayeran sobre diversas carreteras, impidiendo el paso de los conductores.

Paralelamente, el Imhpa emitió un aviso de vigilancia que se mantendrá vigente hasta el próximo 12 de julio debido a que, además del actual sistema que duraría unas horas más, se prevé que la llegada de la onda tropical número 23 en los días siguientes refuerce la inestabilidad atmosférica y aporte altos acumulados de lluvia en el territorio nacional.

Ante este panorama de inestabilidad climática, Velásquez exhortó a la población a tomar medidas de precaución frente a las tormentas, recomendando permanecer en lugares seguros, preferiblemente con estructuras de concreto reforzado, suspender actividades al aire libre —en especial aquellas vinculadas al sector de la construcción— y mantenerse alejados de árboles enfermos o mal podados que puedan colapsar.

Asimismo, el especialista aconsejó distanciarse de ríos y playas ante el riesgo latente de descargas eléctricas, las cuales suelen presentarse con mayor frecuencia en dichas áreas. Las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse en alerta y dar seguimiento continuo a las comunicaciones emitidas a través de los canales oficiales y redes sociales tanto del Imhpa como del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Información de Yamy Rivas

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