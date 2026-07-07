Sinaproc emite aviso por incremento del oleaje en el Caribe panameño hasta el 9 de julio

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por el incremento del oleaje en el litoral caribeño panameño, vigente desde las 8:00 p.m. del 6 de julio hasta las 11:59 p.m. del 9 de julio de 2026.

La entidad explicó que el aumento en la altura de las olas será provocado por el fortalecimiento de los vientos alisios sobre la cuenca del mar Caribe, situación que podría representar un riesgo para bañistas, pescadores artesanales y embarcaciones menores, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

El aviso abarca las siguientes zonas del Caribe panameño:

Caribe Occidental: Bocas del Toro, norte de la comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas.

Bocas del Toro, norte de la comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas. Caribe Central: Costa Abajo y Costa Arriba de Colón.

Costa Abajo y Costa Arriba de Colón. Caribe Oriental: Costa Arriba de Colón y la comarca Guna Yala.

Recomendaciones de Sinaproc

Ante el incremento del oleaje, Sinaproc recomendó a la población:

Evitar ingresar al mar si las condiciones representan un riesgo.

si las condiciones representan un riesgo. Extremar las medidas de seguridad en playas, muelles y zonas costeras.

en playas, muelles y zonas costeras. Que los operadores de embarcaciones pequeñas y pescadores artesanales evalúen las condiciones antes de zarpar.

antes de zarpar. Mantener vigilancia sobre niños y adultos mayores en áreas cercanas al mar.

en áreas cercanas al mar. Atender únicamente los avisos y recomendaciones emitidos por las autoridades competentes.

Verificar que las embarcaciones cuenten con implementos de navegación y chalecos salvavidas en buen estado.

Monitoreo permanente

Sinaproc informó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mantiene un monitoreo permanente de las zonas vulnerables e instó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente mediante los canales oficiales mientras permanezca vigente el aviso preventivo.