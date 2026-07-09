Panamá Stopover supera los 132 mil visitantes en el primer semestre de 2026 y crece 38%

El programa registró un crecimiento de 38% frente al mismo período de 2025. Con cerca de 24 mil visitantes, mayo marcó un récord histórico para el Panamá Stopover desde su lanzamiento en 2019.

Ciudad de Panamá, Panamá/Copa Airlines (NYSE: CPA), subsidiaria de Copa Holdings, S.A. y miembro de la red global Star Alliance, presentó los resultados de Panamá Stopover, programa impulsado junto a la Autoridad de Turismo de Panamá y PROMTUR Panamá, que cerró el primer semestre de 2026 con más de 132 mil visitantes y un crecimiento de 38% frente al mismo periodo del año anterior.

“Panamá tiene la ventaja de ofrecer la mejor conectividad aérea de la región, lo que acerca al país con decenas de mercados internacionales. El valor de Panamá Stopover está en aprovechar esa conectividad para que más viajeros se queden en el país como parte de su viaje y no únicamente como un punto de tránsito. Los resultados de este semestre nos motivan a seguir trabajando junto a la ATP y PROMTUR Panamá para que el liderazgo del Hub de las Américas® en Panamá se traduzca cada día en más visitantes para Panamá y en nuevas oportunidades para el turismo nacional”, señaló Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

En el primer semestre de 2026, los principales países de origen fueron Argentina, Estados Unidos y Ecuador, mercados que continúan mostrando interés por incluir a Panamá en sus itinerarios. Lejos de una visita rápida durante la conexión, los viajeros combinan experiencias dentro y fuera de la ciudad: desde el Canal de Panamá, las compras y la gastronomía local, hasta playas, actividades de naturaleza y recorridos culturales. Esa diversidad permite que el programa atienda distintos perfiles de viaje y genere movimiento en varios puntos de la oferta turística nacional.

"Panamá Stopover se ha consolidado como una de las estrategias más exitosas para transformar nuestra conectividad aérea en más turismo, más derrama económica y más oportunidades para miles de panameños. Cada visitante que decide quedarse en el país impulsa a hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comercios y emprendedores. Este crecimiento del 38 % en el primer semestre confirma que Panamá ya no es solo un punto de conexión; es un destino que cada vez más viajeros eligen descubrir", señaló Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo.

La evolución de Panamá Stopover también se apoya en mejoras que facilitan e inspiran la visita al país. Recientemente, Copa Airlines extendió de 7 a 15 días el período de estadía permitido sin costo adicional en la tarifa aérea, dando a los viajeros más tiempo para recorrer Panamá. A esto se suma la Sal-a Panamá, exhibición ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que desde su apertura a finales de mayo de este año ha recibido más de 80 mil visitas y funciona como una vitrina de nuestro país, acercando a los pasajeros a la cultura, la biodiversidad y la gastronomía de Panamá.

La Sal-a Panamá es el resultado de la cooperación y coordinación entre la Autoridad de Turismo de Panamá, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, PROMTUR Panamá y Copa Airlines, demostrando el valor de la cooperación entre instituciones del gobierno y la empresa privada.

A través de una red de más de 80 comercios aliados, entre hoteles, restaurantes y operadores de experiencias, Panamá Stopover facilita que los pasajeros que deciden hacer una parada en el país encuentren opciones concretas para disfrutar su estadía. Estos beneficios contribuyen a que la visita se traduzca en mayor actividad para la industria turística nacional.

Con estos resultados, el programa Panamá Stopover avanza hacia superar la meta de 250 mil visitantes en 2026, impulsado por un primer semestre en el que más pasajeros están viendo en Panamá una opción para extender su viaje, aprovechando la conectividad del Hub de las Américas® y la oferta turística que el país pone a su alcance.