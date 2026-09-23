Pionyang confirma ensayos con sistemas avanzados de cohetes de artillería guiados

Seúl, Corea Del Sur/Corea del Norte realizó esta semana pruebas de "cohetes múltiples de lanzamiento controlado de calibre 240 mm actualizados", informó el jueves la agencia noticiosa estatal.

Las pruebas realizadas el 22 de septiembre fueron "dirigidas" por el presidente de la Comisión de la Segunda Economía, Ko Pyong Hyon, y "supervisadas" por varios altos mandos militares, incluido el mariscal Pak Jong Chon, según la agencia oficial KCNA.

No mencionó la presencia del líder Kim Jong Un, quien suele observar las pruebas de armas importantes.

La KCNA dijo que "un sistema autónomo guiado de precisión" fue instalado en los cohetes, que son "capaces de golpear objetivos a 100 kilómetros de distancia en modo de vuelo balístico de trayectoria, y a 115 kilómetros de distancia en un modo combinado de planeo".

Pak, al citar directivas generales de Kim, "enfatizó en la necesidad de concentrar las fuerzas de ataques más mortales y destructivas en la frontera sur", dijo la KCNA.

También "subrayó la necesidad de hacer saber al enemigo que hemos reemplazado todos los medios de ataque de largo alcance de nuestras fuerzas armadas por los más modernos en la fecha más temprana posible".