Demanda contra la Casa Blanca: Medios piden frenar el veto impuesto por la administración Trump

Medios internacionales piden a juez federal de Estados Unidos la revocación del veto impuesto por la casa blanca.

Washington, Estados Unidos/Un abogado de CNN, MS NOW y Politico instó el miércoles a un juez federal de Estados Unidos a restablecer de inmediato el acceso a la Casa Blanca para esos medios de comunicación, después de que Donald Trump les retiró sus credenciales.

El juez Timothy Kelly no emitió inmediatamente una decisión tras una audiencia de casi una hora, pero dijo a los abogados de los medios y del gobierno que dictará su fallo "tan pronto como pueda".

Los tres medios acudieron a los tribunales luego de que Trump ordenara el viernes que se les prohibiera la entrada como castigo por difundir lo que el mandatario calificó de "noticias falsas".

CNN, MS NOW y Politico solicitaron una orden de restricción temporal contra este veto.

En su presentación ante el tribunal, afirmaron que la prohibición de acceso "no podría ser un ataque más directo a la Primera Enmienda ni una violación más flagrante de nuestros principios constitucionales más fundamentales", en alusión a la Constitución estadounidense que consagra el derecho a una prensa libre.

El Departamento de Justicia respondió con un escrito judicial en el que afirma que Trump puede "controlar el acceso de los periodistas a áreas presidenciales restringidas, como el Despacho Oval".

"El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho", señaló.

En una carta adjunta dirigida a CNN, la oficina de prensa de la Casa Blanca acusó a la cadena de noticias de "traficar con falsedades verificables sobre seguridad nacional y otros temas, y de publicar información sensible o clasificada".

Acusaciones similares se lanzaron contra MS NOW y Politico.

La carta a CNN mencionaba varios artículos sobre la guerra de Irán y otro sobre los planes de Trump de construir un búnker militar bajo el proyectado salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca que supuestamente "revelaba detalles de construcción 'ultrasecretos'".

- Trump TV -

A los periodistas de los tres medios se les negó el acceso a la Casa Blanca el sábado y se les confiscaron los pases, en el último episodio del prolongado asedio del presidente republicano a la prensa de Estados Unidos.

En una reacción de solidaridad, las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron el lunes que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN.

Esa filmación de forma conjunta se conoce en inglés como "pool", modalidad en la que el medio designado comparte el material con el resto.

El lunes por la noche, la Casa Blanca lanzó un canal de streaming llamado "Trump TV", del que afirmó que mostraría "los mejores videos, discursos importantes y los momentos destacados imperdibles, transmitidos las 24 horas del día y actualizados en tiempo real".

Otrora estrella televisiva, Trump es un crítico feroz de los medios, a los que acusa de presentar una imagen negativa de su mandato.

En un caso anterior relacionado con CNN durante el primer mandato de Trump, el juez Kelly ordenó a la Casa Blanca que restableciera temporalmente el acceso a la Casa Blanca de un corresponsal de la cadena cuyo pase había sido revocado.

Véase también: Presidente Mulino pide ante la ONU el fin de la guerra en Ucrania y una paz duradera en Medio Oriente