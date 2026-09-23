"Inaceptable": Un sistema de inteligencia artificial de OpenAI vulnera un sistema oficial en Australia

La inteligencia artificial OperaAI vulneró los servidores del sitio web gubernamental de salud en Australia.

Sídney, Australia/OpenAI infiltró el sitio web gubernamental de salud australiano en junio, una violación "inaceptable", dijo el primer ministro Anthony Albanese el miércoles.

Un "agente" de inteligencia artificial accedió a archivos públicos y no públicos del servicio de estadísticas sanitarias, dijo a periodistas en Nueva York.

"Hoy hablé con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, para expresar la enorme preocupación de Australia sobre este incidente", aseguró Albanese.

Altman y otros ejecutivos del sector tecnológico asistieron a una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles sobre los riesgos de la IA.

El primer ministro dijo que no había información disponible sobre una vulneración mayor de la red de servicios gubernamentales.

"Se cree que en esta etapa no se ha accedido a información personal, pero las investigaciones siguen en curso", afirmó.

Sin embargo, "esta es una situación obviamente inaceptable".

La agencia de inteligencia australiana inició "una investigación forense" para obtener más información, incluyendo qué otros sistemas gubernamentales fueron afectados, añadió Albanese.

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