Hurto de un celular deriva en transacciones por $276 mil: hay 14 aprehendidos

La Operación Cenit incluyó allanamientos en Panamá, Panamá Oeste y Colón. Los aprehendidos son investigados por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales.

Panamá/El hurto de un teléfono celular en el Parque Porras de Las Tablas habría permitido realizar una serie de transacciones bancarias que ocasionaron un perjuicio económico de aproximadamente $276 mil.

La investigación derivó en la denominada Operación Cenit, desarrollada por la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

Durante las diligencias fueron aprehendidas 14 personas por su presunta vinculación con delitos financieros y blanqueo de capitales.

El caso se remonta al 14 de febrero de 2026, cuando la víctima se encontraba en el Parque Porras, provincia de Los Santos, y le hurtaron su dispositivo móvil. Posteriormente, detectó varias transacciones realizadas mediante la banca en línea de su cuenta y presentó la denuncia.

#Ahora| En la #OperaciónCenit, la Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Delitos contra el Orden Económico del área Metropolitana con la @policiadepanama aprehenden, hasta el momento, a 13 personas, por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo. pic.twitter.com/7ZtGY2UxmI — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 17, 2026

Como parte de la investigación, la Fiscalía realizó allanamientos y registros simultáneos en diferentes sectores de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

Durante las diligencias se ubicaron municiones, tarjetas de crédito y débito, documentos bancarios y equipos tecnológicos, además de otros indicios relacionados con la investigación.

Las autoridades deberán establecer la presunta participación individual de cada una de las personas aprehendidas.