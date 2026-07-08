Nuevo embajador de China inicia misión diplomática en Panamá

Zhang Xiangyan se convierte e n el tercer embajador de la República Popular China en Panamá , en el marco de las relaciones diplomáticas establecidas entre ambos países.

Panamá/El nuevo embajador de la República Popular China en Panamá, Zhang Xiangyan, llegó este martes 7 de julio para asumir oficialmente sus funciones diplomáticas en el país.

A su llegada al aeropuerto, fue recibido por Ángela Álvarez, directora general encargada de Protocolo y Ceremonial del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, así como por diplomáticos de la Embajada de China en Panamá.

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Tras su arribo, el diplomático expresó que representa "un gran honor" asumir el cargo de embajador de China y manifestó su disposición de trabajar de manera conjunta con el Gobierno panameño y con representantes de diversos sectores del país.

Según indicó, su objetivo será fortalecer la comunicación y la coordinación entre ambas naciones, profundizar la amistad entre los pueblos de China y Panamá e impulsar nuevos avances en la cooperación práctica en distintos ámbitos, con el propósito de generar mayores beneficios para ambos países.

Zhang Xiangyan se convierte en el tercer embajador de la República Popular China en Panamá, en el marco de las relaciones diplomáticas establecidas entre ambos países.

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