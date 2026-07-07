Comisionada de EEUU denuncia presuntas represalias de China contra buques con bandera panameña

La funcionaria destacó que la decisión fue adoptada por un órgano judicial independiente, y consideró preocupante que las embarcaciones panameñas sean objeto de medidas que calificó como represalias.

La comisionada de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (Federal Maritime Commission, FMC), Laura DiBella, denunció que China mantiene supuestas inspecciones y detenciones de carácter retaliatorio contra buques con bandera panameña, situación que, advirtió, podría afectar el comercio marítimo internacional y dar pie a una investigación por parte del organismo estadounidense.

En una declaración pública, DiBella reiteró las preocupaciones que había expresado en marzo sobre el uso de las inspecciones de control por el Estado rector del puerto como un mecanismo de presión contra embarcaciones registradas en Panamá.

Según la funcionaria, estas inspecciones "superan ampliamente los niveles históricos" y no muestran señales de disminuir.

DiBella sostuvo que las acciones de las autoridades chinas buscarían castigar a Panamá por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inválida la concesión que mantenía la empresa CK Hutchison, con sede en Hong Kong, para operar las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, ubicadas en ambos extremos del Canal de Panamá.

La funcionaria destacó que la decisión fue adoptada por un órgano judicial independiente, y consideró preocupante que las embarcaciones panameñas sean objeto de medidas que calificó como represalias.

Advierte impacto para el comercio de Estados Unidos

La comisionada recordó que los buques con bandera panameña transportan una parte importante del comercio de Estados Unidos, por lo que las detenciones injustificadas podrían generar consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo estadounidense.

Además, señaló que permitir que este tipo de acciones continúe sin respuesta sentaría un precedente negativo para la cadena mundial de suministro.

"El mundo no puede simplemente normalizar estas detenciones continuas", afirmó.

No descarta una investigación

DiBella indicó que la legislación estadounidense faculta a la Comisión Marítima Federal para investigar si las regulaciones o prácticas de gobiernos extranjeros generan condiciones desfavorables para el transporte marítimo relacionado con el comercio exterior de Estados Unidos.

Explicó que una eventual investigación sobre las acciones denunciadas en puertos chinos podría derivar en la adopción de medidas correctivas, incluidas acciones que afecten a navieras controladas por entidades chinas que participan en el comercio con Estados Unidos.

La declaración precisa que las opiniones expresadas corresponden exclusivamente a Laura DiBella y no representan necesariamente la posición oficial de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos.