David Carballeda| Panamá brilla en Gran Premio de Barbados del GT Challenge de las Américas

El piloto panameño obtuvo su segunda victoria de la campaña en una carrera que él calificó de intensa.

Panamá/A bordo de su legendario Mitsubishi Evo VI, el piloto panameño David Carballeda tuvo una labor destacada en el Gran Premio de Barbados, al lograr esta tarde su segunda victoria de la temporada en el GT Challenge de las Américas 2026.

Te puede interesar: David Carballeda: panameño llega a Barbados para una cita inédita del GT Challenge de Las Américas

Habla Carballeda

"Trabajo en equipo de principio a fin para conseguir este resultado. Fue una carrera muy intensa y gracias a Dios nos llevamos la victoria, con el apoyo de mi equipo técnico", expresó un emocionado Carballeda.

"Llevar la bandera de mi país a lo màs alto en un campeonato tan competitivo es un gran honor. Estoy muy feliz y orgulloso por este logro", agregó.

Carballeda tuvo un fin de semana redondo.

Te puede interesar: Real Madrid vs Málaga resultado| Goleada blanca en el Bernabéu y liderato en LaLiga

Además del triunfo, hizo la 'Pole', obtuvo el primer lugar en Másters y finalizó entre los mejores en el overall.

Con una conducción sólida, estratégica y precisa, cruzó la meta en la primera posición, consolidando así un triunfo que le permite afianzarse en el liderazgo del campeonato de la división GTS Jr. y reafirma su compromiso de seguir representando con orgullo a Panamá en cada carrera.

"Poco a poco, todo el trabajo y esfuerzo va dando sus frutos. Hay mucha tela que cortar y estamos a la mitad del campeonato, pero seguimos sumando puntos valiosos", remarcó el piloto chiricano, que es bicampeón del serial más importante de Centroamérica y Panamá.

Te puede interesar: Tadej Pogacar y la violenta caída que lo sacó de la Vuelta a España 2026

Información de Harmodio Arrocha