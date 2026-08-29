Tadej Pogacar y la violenta caída que lo sacó de la Vuelta a España 2026

El esloveno buscaba replicar el título del Tour de Francia de este año en la prueba española.

España/Una etapa a priori de transición ha puesto este sábado la Vuelta a España patas arriba: el líder destacado, el esloveno Tadej Pogacar, abandonó tras sufrir una caída y el español Enric Mas se coloca al frente de la clasificación general.

Las alarmas se dispararon a falta de 32 km de la meta, cuando Pogacar, grandísimo favorito al título y que ganó tres etapas en la primera semana de la competición, se fue al asfalto y las imágenes de televisión mostraron que tenía heridas sangrantes, especialmente en el hombro izquierdo y en la ceja izquierda.

Fue atendido e intentó en un primer momento volver a salir con su bicicleta, antes de constatar que no podía por el dolor y ser evacuado del lugar en ambulancia.

"Ha sido una caída como las que ocurren en el ciclismo. Al principio quería continuar, pero hemos visto que le dolía mucho el hombro y no podía continuar", declaró ya en meta el director del equipo UAE, Joxean Fernández Matxín.

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- Primer abandono en una grande -

"No sabemos exáctamente qué pasó. Parece ser que estaba bebiendo, pero no sabemos si se tocó con alguien...", añadió Matxín, deseando que su corredor no sufra "nada grave".

Posteriormente, en un comunicado del UAE, la formación anunció: "Su estado es estable. Después de un examen médico exhaustivo en el hospital, Tadej recibió un diagnóstico de conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura estable de la vértebra cervical C7 y múltiples abrasiones".

"Afortunadamente, no presenta ninguna otra lesión grave ni secuelas neurológicas. Tendrá que someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula, que será aplazada como medida de precaución debido a la conmoción cerebral", añadió el equipo.

Hasta este sábado, Pogacar no había abandonado nunca en una de las carreras de tres semanas del calendario.

Este abandono inesperado deja a la Vuelta huérfana de su gran estrella, que había decidido participar en esta edición para coronarse por primera vez en España y completar así su pleno de títulos en las tres grandes rondas por etapas, después de haber ganado cinco veces el Tour de Francia (2020, 2021, 2024, 2025, 2026) y una vez el Giro de Italia (2024).

Antes de esta edición, Pogacar solo había participado una vez en la Vuelta: fue en 2019, en su debut en una gran ronda por etapas, y entonces ganó la clasificación de los jóvenes (maillot blanco), siendo tercero en una clasificación general final ganada por su compatriota Primoz Roglic.

Ganó tres etapas en aquel 2019 y otras tres en este 2026, en su segunda presencia en la carrera española.

Esta caída parece comprometer también sus opciones en el Mundial de ciclismo en ruta de finales de septiembre en Canadá, a la espera de un diagnóstico más concreto y una estimación del tiempo de baja.

Tras la caída, el pelotón rodó durante unos kilómetros a la espera de tener noticias del líder, pero cuando se confirmó el abandono de Pogacar los equipos de los velocistas pusieron a trabajar a sus corredores para la llegada masiva.

En la recta de llegada hubo otra caída y finalmente fue Coquard el que impuso su punta de velocidad para lograr su primera victoria en una prueba ciclista de tres semanas.

- Etapa al esprint para Coquard -

El corredor del equipo Cofidis superó al danés Mads Pedersen y al belga Jordi Meeus.

El abandono de Pogacar, que tenía una ventaja de más de tres minutos y medio con respecto a sus perseguidores en la general, deja ahora la Vuelta muy abierta.

El nuevo líder de la general es el español Enric Mas, del equipo Movistar, seguido por el esloveno Primoz Roglic (Red Bull), ganador de la Vuelta en cuatro ocasiones, y del austriaco Felix Gall (Decathlon), a 1 minuto y a 1' 11", respectivamente.

Mas, que se encuentra ahora ante la gran oportunidad de su vida de conquistar una gran vuelta, no se enfundó el maillot rojo en el podio en señal de respeto a Pogacar.

"Es una gran pena lo de Tadej, que era el portador del maillot rojo. Ojalá que se recupere pronto y pueda llegar a alguna de las últimas carreras" del año, declaró el ciclista mallorquín.