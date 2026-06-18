Minsa realiza actualización para reforzar a atención médica para afectados por dietilenglicol

Profesionales de la salud reciben capacitación para actualizar conocimientos sobre el manejo clínico, evaluación y certificación de pacientes afectados por la intoxicación de 2006.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) desarrolla una jornada de inducción y actualización dirigida a médicos y otros profesionales de la salud del sector público con el objetivo de fortalecer la atención integral que reciben las personas afectadas por la intoxicación con dietilenglicol ocurrida en 2006.

La capacitación busca reforzar los conocimientos sobre el manejo clínico, el seguimiento de los pacientes y los procesos de certificación y recertificación, permitiendo una atención más eficiente y basada en criterios unificados.

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El ministro encargado de Salud, Manuel Zambrano Chang, destacó la importancia de mantener actualizado al personal sanitario sobre las secuelas y el tratamiento de esta condición.

Estamos dando docencia sobre lo que fue la intoxicación con dietilenglicol. Es importante que el personal de salud conozca y refresque todos los conocimientos relacionados con este manejo”

Durante la jornada se abordan aspectos clínicos fundamentales relacionados con las consecuencias derivadas de la intoxicación, así como los criterios médicos utilizados para evaluar a los pacientes afectados.

Según Zambrano, estas capacitaciones permiten unificar criterios entre los profesionales del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social (CSS), fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional y garantizando una mejor atención a los afectados.

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Además que las solicitudes de certificación y recertificación continúan siendo evaluadas por las comisiones correspondientes, las cuales fueron reactivadas para asegurar la revisión técnica de cada expediente.

Todos estos expedientes se están reevaluando nuevamente y se está dando seguimiento a los pacientes que ya cuentan con certificación”

El Minsa reiteró su compromiso de fortalecer las capacidades del personal de salud y garantizar procesos transparentes para la evaluación, certificación y seguimiento de las personas afectadas por la intoxicación con dietilenglicol.