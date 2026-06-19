Delincuentes ingresan a oficinas de MiAmbiente en David, sustraen equipos y alimentos

Autoridades investigan el hurto ocurrido en las instalaciones de la entidad en la provincia de Chiriquí.

David Chiriquí/Delincuentes ingresaron a las instalaciones del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en el distrito de David, provincia de Chiriquí, tras forzar y vandalizar una puerta trasera del edificio.

De acuerdo con información proporcionada por funcionarios de la institución, los delincuentes lograron acceder a varias oficinas administrativas, de donde sustrajeron equipos informáticos y alimentos que se encontraban almacenados en el lugar.

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Según las primeras investigaciones, los responsables aparentemente buscaban la caja donde se resguarda el dinero correspondiente al manejo cotidiano de la entidad. Sin embargo, al no encontrarla, optaron por llevarse otros artículos de valor que estaban dentro de las oficinas.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público, que en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el monto total de las pérdidas.

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Funcionarios de la entidad reiteraron la necesidad de reforzar la vigilancia en las instalaciones públicas mediante mayores rondas policiales, con el fin de prevenir nuevos hechos delictivos.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre este caso de hurto y robo registrado en las oficinas de MiAmbiente en la provincia de Chiriquí.