Presidente Mulino es invitado por tercer año consecutivo a la Cumbre de Concordia en Nueva York

El evento se desarrollará del 20 al 23 de septiembre en Nueva York, de forma paralela a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y marcará la tercera ocasión consecutiva en que el mandatario panameño es convocado por esta organización.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino anunció que recibió una invitación formal para participar como orador principal en la Cumbre Anual de Concordia 2026, uno de los principales foros internacionales que reúne a líderes empresariales, gubernamentales y sociales para debatir los desafíos más relevantes del mundo.

El evento se desarrollará del 20 al 23 de septiembre en Nueva York, de forma paralela a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y marcará la tercera ocasión consecutiva en que el mandatario panameño es convocado por esta organización.

La invitación fue entregada en el Palacio de las Garzas por Matthew Swift, presidente y cofundador de Concordia, quien estuvo acompañado por los directivos Benjamin Plummer y Liam Loughlin.

Entre los ponentes anunciados figuran el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; el ex primer ministro británico Tony Blair; el príncipe Harry; Safra Catz, presidenta de Oracle; Eric Yuan, presidente de Zoom; Dara Khosrowshahi, directora ejecutiva de Uber, y Albert Bourla, presidente de Pfizer, destaca un comunicado de la Presidencia de la República.

Pese a que se anunció el viaje, aún la Secretaría de Comunicación de Estado no ha informado si el presidente viajará a Nueva York.

La Cumbre de Concordia se ha consolidado como uno de los espacios de diálogo más importantes entre gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de promover alianzas capaces de generar un impacto social positivo.

Durante las jornadas de trabajo se abordarán asuntos vinculados con la inteligencia artificial y la equidad digital, los derechos humanos, los retos en materia de salud, la economía y el comercio global, la transición energética y ambiental, así como la seguridad de la democracia y los riesgos geopolíticos.

La invitación a Mulino se produce en momentos en que Panamá busca fortalecer su presencia en escenarios multilaterales y posicionarse como un actor relevante en las discusiones internacionales sobre desarrollo, innovación y cooperación.