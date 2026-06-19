Cirugías de Cataratas: tras años de espera, 50 pacientes recuperan la vista en Coclé

La mayoría de los beneficiados son adultos mayores que llevaban más de cinco años aguardando por este procedimiento, mientras otras 500 personas aún permanecen en lista de espera.

Coclé/Después de años de espera y con la esperanza de volver a ver con mayor claridad, 50 pacientes fueron sometidos a cirugías de cataratas en la provincia de Coclé, en una jornada impulsada por la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa).

La mayoría de los beneficiados son adultos mayores que llevaban más de cinco años aguardando por este procedimiento, mientras otras 500 personas aún permanecen en lista de espera.

Antes de ingresar al quirófano, los pacientes pasaron por una serie de evaluaciones médicas para determinar si cumplían con las condiciones necesarias para ser intervenidos.

Las autoridades explicaron que la selección de los pacientes también tomó en consideración el tiempo que llevaban esperando por la operación.

“Estamos aceptando, evaluando previamente que las personas que acudan tengan diagnósticos ya prescritos por los oftalmólogos, que tengan ya el padecimiento de cataratas. Eso es muy importante que la ciudadanía sepa, que nuestros pacientes que acudan a la institución tengan un diagnóstico ya prescrito por oftalmología”, indicaron desde la dirección institucional de la Caja de Seguro Social en Coclé.

Una espera de años y una nueva oportunidad

Para muchos de los pacientes, la cirugía representa mucho más que un procedimiento médico. Significa recuperar parte de su independencia y mejorar su calidad de vida. “Gracias a Dios hoy ya estoy más, más, más… estoy recuperado de eso y le pido a Dios que así a todos los que hemos venido nos vaya bien”, expresó uno de los beneficiados.

Otro paciente destacó la confianza que le transmitió el personal médico antes de ingresar al quirófano.

“Nos impartieron sus conocimientos, nos explicaron todo antes de la cirugía y entramos con mucho valor y con mucho entusiasmo. Yo estoy esperando primero la mano poderosa de Dios y segundo la de los doctores y de todos los que contribuyeron”, manifestó.

Con información de Nathali Reyes.