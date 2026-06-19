Condenan a prisión a creador de videos ‘deepfake’ del grupo K-pop

El caso ha generado gran repercusión en la industria del entretenimiento y refuerza los esfuerzos del país por combatir el creciente fenómeno de los deepfakes sexuales .

La justicia de Corea del Sur emitió una de las sentencias más contundentes hasta la fecha contra los delitos sexuales digitales al condenar a prisión al hombre responsable de crear y comercializar videos manipulados con inteligencia artificial utilizando la imagen de integrantes del grupo de K-pop aespa.

La decisión judicial fue anunciada el 18 de junio por SM Entertainment, agencia que representa a la reconocida agrupación femenina. Según informó la compañía, el acusado fue declarado culpable de fabricar y vender videos falsificados mediante inteligencia artificial en los que aparecían Karina y Winter, integrantes de aespa, sin su consentimiento.

La Sala Penal 1 del Tribunal Superior de Daegu impuso una pena de dos años y seis meses de prisión. Además, ordenó que el condenado complete 80 horas de un programa especializado en tratamiento sobre violencia sexual. Como medida adicional, se le prohibió durante siete años desempeñar actividades laborales en instituciones relacionadas con niños y adolescentes.

La agencia destacó que esta sentencia forma parte de una estrategia más amplia para frenar la circulación de contenido sexualizado y malicioso dirigido contra sus artistas. En ese contexto, la empresa reiteró la importancia de la colaboración de los seguidores para detectar y reportar publicaciones sospechosas en internet.

“Monitoreamos de cerca los reportes de los fans, así como las principales plataformas nacionales e internacionales, incluyendo Theqoo, Instiz, X (antes Twitter), DC Inside, Nate Pann, MLB Park, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Ilbe, BobaeDream, FM Korea, Naver y Daum“, señaló la compañía en su comunicado oficial.

SM Entertainment también aseguró que las investigaciones vinculadas a la difusión de contenido deepfake han mostrado avances importantes y advirtió que continuará actuando legalmente contra quienes participen en este tipo de actividades ilícitas.

“Ya hemos asegurado una cantidad significativa de pruebas y estamos trabajando con las plataformas y las instituciones pertinentes para identificar a los usuarios anónimos. Responderemos con firmeza a la difusión de rumores maliciosos e información falsa, al acoso sexual, las burlas y la creación y distribución de contenido manipulado, sin indulgencia ni acuerdos”.

Los deepfakes son archivos audiovisuales creados mediante inteligencia artificial capaces de alterar imágenes o videos para simular que una persona realiza acciones que nunca ocurrieron. Aunque la tecnología tiene aplicaciones legítimas en sectores creativos y audiovisuales, también ha sido utilizada para fabricar material íntimo falso, una práctica que ha despertado preocupación global por sus implicaciones legales y éticas.

En este caso, uno de los factores determinantes para la severidad de la condena fue la obtención de beneficios económicos mediante la venta del material manipulado. Esa circunstancia marcó una diferencia significativa frente a otros procesos similares juzgados recientemente en Corea del Sur.

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Uno de los antecedentes más comentados ocurrió en enero de 2026, cuando un tribunal del distrito de Uijeongbu condenó a un hombre que administró durante varios meses un canal de Telegram dedicado a distribuir más de 330 videos pornográficos falsificados con inteligencia artificial. Las grabaciones utilizaban los rostros de integrantes de aespa, LE SSERAFIM y NewJeans, actualmente conocidas como NJZ, además de otras mujeres cercanas al acusado.

En aquella ocasión, la pena fue de un año y seis meses de prisión suspendida durante tres años. También se ordenaron 40 horas de tratamiento sobre violencia sexual y una restricción laboral de cinco años en instituciones vinculadas con menores y personas con discapacidad. La ausencia de lucro económico y los acuerdos alcanzados con algunas víctimas fueron considerados atenuantes por el tribunal, aunque la decisión provocó fuertes críticas públicas.

Mientras tanto, aespa continúa consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes del K-pop. Integrado por Karina, Giselle, Winter y Ningning, el grupo debutó en 2020 con “Black Mamba” y posteriormente alcanzó reconocimiento internacional con éxitos como “Next Level”, “Savage”, “Girls”, “Supernova” y “Armageddon”. La agrupación ya confirmó su gira internacional “LIVE TOUR – SYNK : COMPLæXITY” para 2026 y 2027, incluyendo presentaciones en cuatro países de América Latina.