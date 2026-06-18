La reina Camila fortalece una inesperada amistad con la Spice Girls Geri Halliwell

La relación entre la monarca y la exintegrante de la agrupación musival se ha convertido en uno de los vínculos más comentados dentro de los círculos sociales y mediáticos del Reino Unido.

Lo que comenzó como una coincidencia de intereses en actividades benéficas y causas sociales ha evolucionado hasta transformarse en una estrecha amistad que despierta cada vez más atención entre observadores de la monarquía británica.

La cercanía entre ambas figuras ha sido tan evidente en los últimos meses que diversos medios británicos han comenzado a especular sobre el papel que desempeña la cantante dentro del entorno más próximo de la reina. Aunque no existe ningún nombramiento oficial, su presencia constante en actos institucionales y eventos relacionados con la Corona ha alimentado las comparaciones con la antigua figura de las damas de compañía.

Tras la llegada al trono de Carlos III y Camila en 2022, la Casa Real británica impulsó una modernización de varias tradiciones históricas. Entre los cambios más significativos estuvo la desaparición formal del cargo de dama de compañía, una figura que durante siglos acompañó a las reinas en actividades oficiales y asuntos personales. En su lugar, Camila optó por designar a varias amigas cercanas como Compañeras de la reina, una función mucho más flexible, sin remuneración y con responsabilidades menos protocolarias.

En este contexto, Halliwell-Horner ha ido adquiriendo una presencia cada vez más visible en el entorno de la soberana. La artista, conocida mundialmente por haber impulsado junto a las Spice Girls el movimiento Girl Power durante la década de los noventa, comparte con la reina diversos intereses relacionados con la promoción de iniciativas solidarias y programas comunitarios.

Uno de los factores que fortaleció esta conexión fue el trabajo de Geri como embajadora de la Royal Commonwealth Society, organización de la cual Camila ejerce como mecenas. La participación de ambas en proyectos vinculados a la educación, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia doméstica permitió que desarrollaran una relación más cercana con el paso de los años.

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A pesar de los 25 años de diferencia entre ambas, la amistad se ha consolidado sobre bases comunes que van más allá de las actividades institucionales. Personas cercanas a los círculos reales señalan que comparten aficiones como la lectura, la literatura, los caballos y el compromiso con diversas causas sociales. Esta afinidad ha quedado reflejada en múltiples encuentros públicos, incluido el celebrado recientemente durante las tradicionales carreras de Ascot.

La cercanía también ha sido visible en actos oficiales de gran relevancia. En enero, Halliwell-Horner acompañó a la reina durante una visita al Centro Maggie’s de Cheltenham para conmemorar el trigésimo aniversario de la organización. Posteriormente, en marzo, fue una de las invitadas destacadas al servicio del Día de la Commonwealth celebrado en la Abadía de Westminster, ceremonia que contó con la presencia de Carlos III, el príncipe Guillermo y la princesa Kate.

Según diversos reportes, la relación entre ambas ha alcanzado un nivel de confianza poco habitual dentro de los protocolos reales. Al encontrarse en público, suelen saludarse con abrazos y besos en la mejilla, un gesto que refleja una conexión personal consolidada con el tiempo.

La afinidad de Geri con la familia real no se limita a Camila. Su relación con Carlos III se remonta a finales de los años noventa, cuando las Spice Girls participaron en una gala organizada por The Prince’s Trust. Aquel encuentro se convirtió en uno de los episodios más recordados de la cultura popular británica después de que la cantante rompiera el protocolo y besara al entonces príncipe de Gales, dejando una marca de lápiz labial que generó titulares en todo el país.

Años después, Halliwell recordó con afecto esa relación al afirmar: "Carlos jugó un papel importantísimo en la trayectoria de las Spice Girls". Además, añadió una frase que resume la cercanía que mantiene con el monarca: "Es uno de nosotros. ¡Todas lo consideramos un Spice Boy !".

La evolución de esta amistad entre la reina Camila y Geri Halliwell-Horner demuestra cómo dos figuras provenientes de mundos completamente distintos han encontrado puntos de encuentro que hoy las mantienen unidas dentro de uno de los círculos más observados del Reino Unido.