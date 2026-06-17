Oliver Tree y Gaspi: productor revela cómo se salvó de morir en el accidente

La tragedia aérea que conmocionó a Brasil y a la comunidad digital internacional sigue generando reacciones.

En medio del impacto por la muerte de seis personas tras la colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro, surgieron los testimonios de dos figuras cercanas a las víctimas que estuvieron a punto de formar parte del vuelo fatal, pero que finalmente no abordaron las aeronaves debido a cambios de último momento en sus planes.

Entre ellos se encuentra Thiago Alcántara, conocido en redes sociales como Iae Break, uno de los creadores de contenido más populares de Brasil, así como el productor musical WAO (Víctor Wao). Ambos habían sido invitados a participar en el recorrido aéreo que terminó en desastre, pero circunstancias ajenas a la emergencia les impidieron subir a bordo.

El accidente dejó seis víctimas mortales, entre ellas el músico estadounidense Oliver Tree, el creador de contenido argentino Gaspi y el director audiovisual argentino Lucas Vignale. La noticia provocó una ola de mensajes de condolencia y homenajes en distintos países.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, Iae Break, quien acumula cerca de tres millones de seguidores, compartió su conmoción al conocer lo sucedido. El influencer explicó que tenía previsto participar en la actividad junto a Oliver Tree, pero una obligación previamente programada cambió por completo el rumbo de los acontecimientos.

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Durante su mensaje recordó la intención del artista estadounidense de acercarse al público brasileño y destacó el vínculo que había construido durante su visita al país. En su testimonio afirmó: “Oliver (Tree) vino a Brasil para conectar con los brasileños, quienes, según él, tenían una energía similar a la suya. Incluso se suponía que yo estaría hoy en el helicóptero, en este accidente; me invitaron, pero no pude ir porque tenía un compromiso previo”.

Las palabras del creador de contenido reflejaron el impacto emocional que le produjo enterarse de la muerte de su amigo. También aprovechó para rendirle homenaje y recordar algunas de sus cualidades personales. En ese sentido, expresó que “Oliver tenía un corazón enorme”, una frase que rápidamente se viralizó entre seguidores y admiradores del músico.

La historia de Iae Break no fue la única marcada por una coincidencia que terminó evitando una tragedia personal. El productor musical WAO, también cercano a Oliver Tree, reveló que estaba incluido en los planes de viaje y que su ausencia se definió apenas momentos antes del despegue.

A través de sus redes sociales, compartió un emotivo mensaje dirigido a quienes perdieron la vida en el accidente. Allí recordó que inicialmente iba a ocupar un lugar en una de las aeronaves involucradas.

En su publicación escribió: “Se suponía que yo debía estar contigo en ese helicóptero y no fui en el último segundo”.

El productor también relató una conversación que sostuvo con Oliver Tree antes del viaje. Según explicó, el cantante conocía su temor a volar en helicóptero y buscó una alternativa para facilitar su desplazamiento.

Por ello recordó las palabras que recibió de su amigo: “Me dijiste que ya que yo tenía miedo (de viajar en helicóptero), me habías conseguido un auto que me llevara a Angra (do Reis) y otra persona iba en mi lugar”.

De acuerdo con las versiones difundidas tras el accidente, la persona que terminó ocupando ese espacio habría sido Lucas Brito Chaves, conocido artísticamente como Lucas Frota, quien figura entre las víctimas mortales.

Profundamente afectado por la noticia, WAO cerró su mensaje con una despedida cargada de emoción hacia su amigo fallecido: “Ahora yo te debo la vida hermano. No sé lo que hacer en este momento. Te quiero muchísimo, hermano. Nunca te olvidaré Lucas. Eras luz pura”.

Los testimonios han añadido una dimensión aún más conmovedora a una tragedia que continúa generando repercusiones en la industria musical, el mundo digital y las comunidades de seguidores que hoy lamentan la pérdida de varias figuras reconocidas.