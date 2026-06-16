Mundial 2026: dirigente mexicano pierde su cargo tras gesto racista captado en pleno partido

La celebración del evento mundialista se vio empañada por una controversia que trascendió el ámbito deportivo y generó una fuerte reacción en redes sociales.

Un aficionado mexicano fue destituido de su cargo profesional después de ser captado realizando un gesto considerado racista durante un encuentro entre Corea del Sur y República Checa disputado en Guadalajara.

El incidente ocurrió mientras la creadora de contenido surcoreana Yoon Su Jin, conocida en plataformas digitales como Ino Cat, grababa material para sus seguidores desde las tribunas del estadio. Durante la filmación, un hombre ubicado detrás de ella observó directamente la cámara y realizó un gesto consistente en estirar las comisuras de sus ojos, una acción ampliamente reconocida como ofensiva hacia las personas de origen asiático.

La influencer compartió posteriormente el video en Instagram, donde denunció lo sucedido y visibilizó la experiencia vivida durante su visita a México con motivo de la cita mundialista. Junto a la publicación escribió: “Viajaste por todo el mundo para el Mundial” y “sufriste racismo”.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron una ola de reacciones en diferentes plataformas. El contenido acumuló más de 511.000 “me gusta” y alrededor de 66.000 comentarios, convirtiéndose en uno de los temas más comentados relacionados con el torneo en los últimos días.

Entre las respuestas de los usuarios destacaron mensajes de indignación y rechazo frente al comportamiento registrado. Uno de los comentarios más compartidos expresó: “¡Qué horror! Y luego se ríe como si hubiera contado el mejor chiste”. Otro usuario manifestó su desacuerdo y ofreció disculpas en nombre de sus compatriotas al señalar: “Como mexicano, lamento mucho esta situación y les ofrezco mis más sinceras disculpas”.

Tras la difusión masiva del video, se conoció la identidad del protagonista del incidente. Se trataba de Ulises Fernando Bernal Miramontes, quien en ese momento ocupaba la presidencia del Colegio de Ingenieros Geomáticos y Topógrafos del Estado de Jalisco (Citgej), organización que agrupa a profesionales especializados en áreas como la topografía, la cartografía y la medición de terrenos.

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Ante la creciente presión pública y el impacto generado por el caso, Bernal emitió un pronunciamiento en el que ofreció disculpas por sus acciones. En su declaración reconoció la gravedad de la situación y aseguró haber reflexionado sobre las consecuencias de su comportamiento.

“Lamento sinceramente todo lo que provocó esta situación. Me tomé un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y comprendo la responsabilidad que tengo en este momento”, afirmó. Asimismo, indicó que no tenía intención de justificar lo ocurrido ni de entrar en discusiones sobre posibles interpretaciones de sus actos.

El entonces dirigente también defendió la trayectoria que ha mantenido en su vida personal y profesional. "A lo largo de mi vida personal y profesional, siempre intenté tratar a los demás con respeto y seguiré trabajando para garantizar que mis acciones reflejen consistentemente esos valores", añadió.

Mientras tanto, el Citgej reaccionó oficialmente mediante un comunicado en el que expresó su preocupación por el episodio y anunció el inicio de una revisión interna para determinar las medidas correspondientes. La institución dejó claro que el comportamiento observado no representaba los principios que promueve entre sus integrantes.

Posteriormente, la organización confirmó la salida de Bernal de la presidencia del gremio. En su mensaje institucional informó que el caso sería analizado conforme a los procedimientos establecidos en sus normas internas.

“De conformidad con nuestros estatutos y reglamentos, el asunto será revisado a través de los mecanismos internos correspondientes”, indicó el consejo de administración.

Además, la asociación reiteró su compromiso con la inclusión, la diversidad cultural, el respeto entre comunidades y la promoción de espacios seguros para todas las personas. El caso se convirtió en un nuevo ejemplo del impacto que pueden tener las conductas discriminatorias en eventos internacionales y de cómo las redes sociales pueden amplificar situaciones que terminan generando consecuencias tanto personales como profesionales.