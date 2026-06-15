Timothée Chalamet celebra triunfo de los Knicks: 'Prefiero esto mil veces más que los Oscar'

El actor, reconocido por su exitosa carrera en Hollywood, sorprendió con una declaración que rápidamente se volvió viral y que reflejó la magnitud del momento que estaba viviendo como aficionado.

La conquista del campeonato de la NBA por parte de los New York Knicks dejó imágenes memorables dentro y fuera de la cancha, pero una de las más comentadas tuvo como protagonista a Timothée Chalamet, quien no ocultó su emoción al celebrar el histórico título conseguido por el equipo de su ciudad.

Tras la victoria de los Knicks en el quinto partido de las Finales de la NBA, disputado en el Frost Bank Center de San Antonio, Chalamet descendió a la cancha para sumarse a los festejos junto a jugadores, integrantes del cuerpo técnico y otros invitados. Con su teléfono celular en mano, registró distintos momentos de la celebración mientras compartía la alegría de un campeonato largamente esperado por la afición neoyorquina.

En medio de la euforia, el actor expresó una frase que captó la atención de medios deportivos y de entretenimiento. “Prefiero esto mil veces más que los Oscar. ¡Vamos, baby! ¡Los Knicks son campeones, baby!”, exclamó mientras participaba de los festejos posteriores al encuentro.

La reacción de Chalamet no pasó desapercibida debido al contexto en el que se produjo. Apenas tres meses antes, el intérprete había llegado como uno de los grandes favoritos a la 98ª edición de los Premios Oscar, donde competía en la categoría de mejor actor gracias a su trabajo en la película Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie.

Sin embargo, la estatuilla terminó en manos de Michael B. Jordan, quien fue reconocido por su actuación en la película Sinners. La derrota representó uno de los momentos más comentados de la temporada de premios, especialmente porque durante varios meses Chalamet figuró entre los principales candidatos para llevarse el galardón.

Lejos de mostrarse afectado por aquel resultado, el actor pareció encontrar una satisfacción especial en el éxito deportivo de los Knicks. Durante toda la postemporada de la NBA se convirtió en uno de los seguidores más visibles del equipo, asistiendo regularmente a los partidos y acompañando al conjunto en su camino hacia el campeonato.

Luego de la consagración, también participó en los festejos privados realizados en el vestuario. Allí compartió con jugadores y miembros de la organización, celebró con champán y posó para distintas fotografías sosteniendo una edición del New York Post, imágenes que rápidamente circularon en redes sociales.

La temporada de premios, no obstante, dejó varios episodios que mantuvieron a Chalamet en el centro de la conversación pública. Diversos analistas de la industria señalaron que algunos aspectos de su estrategia de promoción pudieron influir en el desenlace de la carrera por el Oscar.

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Entre las observaciones más comentadas figuraron sus apariciones públicas durante la campaña de Marty Supreme, así como ciertas decisiones relacionadas con su imagen mediática. Un especialista citado por medios estadounidenses aseguró que el actor “metió la pata en la línea de cinco yardas”, mientras cuestionaba una actitud que calificó como excesivamente confiada.

Otra fuente de la industria sostuvo que “Su campaña para Marty Supreme lo inició: la arrogancia de sus atuendos, más propios de un payaso que de un ganador del Oscar. Los extremos a los que llega por el hype… Desprende desesperación por el Oscar“, declaraciones que alimentaron el debate sobre la percepción pública de la estrella.

Además, algunas de sus opiniones durante un foro organizado por CNN también generaron controversia. En aquella oportunidad, Chalamet afirmó que no tenía interés en desarrollar proyectos relacionados con el ballet o la ópera debido a la escasa atención que, según él, reciben actualmente estas disciplinas artísticas.

Las palabras del actor provocaron respuestas dentro del mundo cultural. La exbailarina Misty Copeland reaccionó públicamente al comentario y defendió la relevancia de ambas expresiones artísticas. “No sería actor ni tendría las oportunidades que tiene como estrella de cine si no fuera por la ópera y el ballet y su relevancia en ese medio”, afirmó. Posteriormente añadió: “Todos esos medios tienen un lugar”.

Pese a las críticas y a la decepción de no obtener el Oscar, el entusiasmo mostrado durante el campeonato de los Knicks evidenció otra faceta de Timothée Chalamet: la de un aficionado apasionado que encontró en el éxito de su equipo una celebración tan significativa que, según sus propias palabras, superó incluso una de las noches más importantes de Hollywood.