Menudo anuncia gira mundial por su 50 aniversario y reúne a icónicos integrantes

La historia de Menudo , una de las agrupaciones más influyentes del pop latino, suma un nuevo capítulo con el anuncio oficial de una gira conmemorativa que celebrará cinco décadas de trayectoria artística.

El regreso del legendario grupo Menudo promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más importantes de 2026, al reunir sobre un mismo escenario a varios de los integrantes más recordados de distintas generaciones que formaron parte del fenómeno conocido como la Menudomanía.

Tras años de expectativas por parte de millones de seguidores en América Latina, Estados Unidos y otros mercados internacionales, la agrupación confirmó el tour Menudo 50 Aniversario, una producción diseñada para rendir homenaje a un legado que transformó la industria musical en español y marcó a generaciones enteras desde finales de la década de 1970.

La gira contará con la participación de René Farrait, Roy Rosselló, Raymond Acevedo, Sergio Blass, Ralphy Rodríguez, Rubén Gómez y Robert Avellanet, artistas que representaron diferentes etapas de la historia del grupo y que ahora volverán a compartir escenario en una reunión oficial sin precedentes.

La emoción por este reencuentro ha sido compartida por los propios artistas. Sergio Blass expresó su entusiasmo por volver a formar parte del proyecto y reencontrarse con el público que los acompañó durante años. “Para mí ha sido una experiencia mágica el despertar y saber que oficialmente regresé a MENUDO. Tengo la SUPER emoción de reconectar con todas ésas Fans de cada País. El Tour MENUDO 50 será ÉPICO”, afirmó.

El anuncio también representa una oportunidad para cerrar ciclos personales y reencontrarse con una historia que marcó profundamente la vida de quienes integraron la agrupación. En ese sentido, Ralphy Rodríguez manifestó: “El poder regresar para el 50 Aniversario de Menudo es retomar mi sueño de niño y completar mi ciclo como integrante del grupo, junto a mis compañeros y la hermosa "Familia Menuda". ¡Valió la espera!”.

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Para Rubén Gómez, uno de los aspectos más especiales de esta nueva etapa será volver a escuchar al público interpretar los grandes éxitos que acompañaron a varias generaciones. “Lo que más me emociona es escuchar a los fans en los conciertos cantando las canciones de Menudo al unísono. ¡Siempre me pone la piel de gallina! A veces cantan tan fuerte que incluso es difícil escuchar la música”, señaló.

Desde su fundación en 1977, Menudo se consolidó como un fenómeno internacional sin precedentes. A lo largo de su trayectoria lanzó más de 30 álbumes en distintos idiomas, realizó extensas giras internacionales y conquistó mercados en América, Europa y Asia. Su éxito comercial estuvo acompañado de reconocimientos de la industria y nominaciones a importantes premios musicales, consolidando una influencia que sigue vigente décadas después.

Roy Rosselló destacó que esta celebración trasciende la música y busca reconocer el vínculo construido con millones de seguidores alrededor del mundo. “Más que celebrar una historia, estamos celebrando el amor, los recuerdos y los sueños de millones de fans alrededor del mundo que han caminado junto a nosotros a través de las generaciones”, explicó.

El espectáculo incluirá una selección de los temas más emblemáticos del repertorio de la agrupación, entre ellos “Súbete a Mi Moto”, “Claridad” y “Quiero Ser”, además de una producción escénica especialmente diseñada para esta conmemoración histórica.

Rosselló también resaltó el significado emocional que tendrá el regreso para los seguidores. “Saber que podemos hacer que tantas personas vuelvan a sonreír, recordar su infancia y revivir momentos que marcaron sus vidas es algo que no tiene precio. Le doy gracias a Dios por esta misión, por este reencuentro y por cada fan que ha mantenido viva esta historia durante todos estos años. Los 50 años de Menudo nos pertenecen a todos”.

La gira comenzará el 10 de octubre de 2026 en Los Ángeles y continuará por ciudades como Chicago, Nueva York, Ciudad de México, Hollywood y San Juan de Puerto Rico. Las entradas estarán disponibles inicialmente mediante una preventa exclusiva para clientes Citi a partir del 16 de junio, mientras que la venta general comenzará el 19 de junio a través de Live Nation. Con este esperado regreso, Menudo 50 Aniversario se perfila como uno de los eventos musicales más destacados del próximo año.