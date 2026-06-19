Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría permanecerá bajo arresto domiciliario por supuesto enriquecimiento injustificado

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar si existe o no responsabilidad penal por el presunto delito de enriquecimiento injustificado atribuido a la exfuncionaria.

Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones confirmaron las medidas cautelares impuestas a la exsecretaria general de la Contraloría General de la República, Zenia Vásquez, dentro de la investigación que adelanta el Ministerio Público por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

La decisión ratifica las medidas ordenadas el pasado 5 de junio, que incluyen arresto domiciliario, reporte periódico los lunes y viernes, entrega del pasaporte e impedimento de salida del país.

La audiencia de apelación fue solicitada por la defensa de Vásquez, que buscaba modificar las restricciones impuestas durante la fase inicial del proceso.

Puede leer: Jorge Torregrosa renuncia al Sistema Penitenciario en medio de la crisis por fuga masiva en La Joyita

Tras conocerse la decisión, la abogada defensora, Jessica Canto, sostuvo que durante el desarrollo del caso se han evidenciado supuestos errores en el informe elaborado por la Contraloría General de la República, documento que forma parte de los elementos analizados dentro de la investigación.

Según la jurista, la defensa mantiene la expectativa de que las medidas cautelares puedan ser revisadas más adelante, al considerar que existen inconsistencias en la investigación.

Canto aseguró además que los más de 700 mil dólares que son objeto de análisis por parte de las autoridades cuentan con una sustentación lógica y documentación que, a su juicio, respalda el origen de esos fondos.

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar si existe o no responsabilidad penal por el presunto delito de enriquecimiento injustificado atribuido a la exfuncionaria.

Investigación

La exfuncionaria es investigada por su presunta vinculación con el denominado caso de la "contraloría paralela", una pesquisa que adelanta el Ministerio Público.

Vásquez arribó a las instalaciones en un vehículo tipo pick-up de color negro con vidrios polarizados. Al momento de su llegada se encontraba esposada y bajo custodia de agentes de la Policía Nacional y gritó que “lo que Dios permite en la vida de un justo es por su bien”. La exfuncionaria no habría podido justificar unos $771 mil, según la investigación del Ministerio Público.

La exsecretaria fue aprehendida el jueves 4 de junio por agentes policiales y posteriormente puesta a órdenes del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes dentro de la investigación.

La exfuncionaria ocupó uno de los cargos de mayor jerarquía dentro de la Contraloría durante la gestión de Solís. Sin embargo, fue separada de la institución tras la llegada de la nueva administración encabezada por el actual contralor.

Información de Luis Mendoza

Otras notas que puede leer: