Padres y estudiantes exigen justicia por muerte de niña frente a la escuela El Japón

Como parte de la protesta, los participantes afirmaron que permanecerían en la vía hasta recibir una respuesta de la ministra de Educación sobre los planes para reforzar la seguridad en la escuela y atender las secuelas emocionales que ha dejado la tragedia.

A dos días del asesinato de una estudiante de 10 años en las inmediaciones de la escuela El Japón, padres de familia, estudiantes y miembros de la comunidad realizaron este viernes una manifestación pacífica en la vía Ricardo J. Alfaro, frente a Plaza Edison, para exigir mayor seguridad y respuestas de las autoridades.

Los manifestantes expresaron su preocupación por el impacto que el crimen ha tenido en los alumnos del plantel, quienes presenciaron o se vieron afectados por el hecho violento ocurrido la mañana del miércoles, cuando la menor perdió la vida durante un ataque armado dirigido contra su padrastro.

Con pancartas, consignas y camisetas blancas, los asistentes reclamaron justicia para Monserrat, la estudiante de quinto grado fallecida en el ataque. En varios de los mensajes exhibidos durante la protesta, la comunidad recordaba a la niña como la "platillera estrella" de la escuela El Japón, debido a su participación en la banda de música del plantel.

“Justicia para Monserrat”, se leía en varias de las pancartas levantadas por estudiantes y familiares durante la manifestación.

Los padres señalaron que los estudiantes permanecen afectados emocionalmente y aseguraron que muchos no están en condiciones de regresar a las aulas.

Nuestros niños no van a asistir por el momento porque están muy nerviosos”, expresó una de las madres de familia.

Los acudientes cuestionaron además las condiciones de seguridad del centro educativo y denunciaron que la escuela no cuenta con cámaras de videovigilancia, una situación que consideran preocupante tras el hecho que conmocionó a la comunidad educativa.

Indicaron que el Ministerio de Educación ha solicitado a los docentes retomar las clases; sin embargo, aseguran que persiste la incertidumbre entre estudiantes y padres debido a la falta de información sobre las medidas que serán implementadas para garantizar la seguridad dentro y en los alrededores del plantel.

Como parte de la protesta, los participantes afirmaron que permanecerían en la vía hasta recibir una respuesta de la ministra de Educación sobre los planes para reforzar la seguridad en la escuela y atender las secuelas emocionales que ha dejado la tragedia.

La muerte de Monserrat ha generado consternación a nivel nacional. La niña fue daño colateral de un sicariato dirigido contra su padrastro, un exconvicto con antecedentes por robo con arma de fuego; hace más de un mes ya había sido víctima de un atentado, pero en ese momento solo fue herido.

Mientras tanto, la comunidad educativa continúa a la espera de respuestas oficiales sobre las acciones que se adoptarán para proteger a los estudiantes y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en las inmediaciones de los centros escolares.

Información de Hellen Concepción

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