EN VIVO Mundial 2026| Escocia 0-1 Marruecos: Primer Tiempo

Estados Unidos/El Grupo C del Mundial 2026 entra en una fase decisiva con un enfrentamiento de enorme trascendencia entre Escocia y Marruecos. El duelo, que se disputa en Boston, puede marcar el rumbo de la clasificación a los dieciseisavos de final en esa zona.

La selección escocesa llega con la moral alta tras imponerse por la mínima a Haití en su estreno mundialista, resultado que le permitió situarse en una posición favorable dentro del grupo. Los británicos saben que una victoria los dejaría muy cerca de asegurar el pase antes de la última jornada, cuando deberán enfrentarse a Brasil.

Por su parte, Marruecos confirmó en su debut que sigue siendo una de las selecciones más competitivas del panorama internacional. Los norteafricanos rescataron un valioso empate frente a Brasil, uno de los grandes favoritos al título, y ahora afrontan este compromiso con la oportunidad de dar un paso enorme hacia la clasificación.

El encuentro enfrenta dos estilos bien definidos. Escocia suele apoyarse en la intensidad física, el orden defensivo y la disciplina táctica para competir ante rivales de mayor talento individual. Marruecos, en cambio, apuesta por la velocidad de sus extremos, la calidad técnica de sus mediocampistas y una estructura colectiva que ya le permitió convertirse en una de las revelaciones del fútbol mundial en los últimos años.

Existe además un antecedente mundialista entre ambas selecciones. Fue en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Francia 1998, cuando Marruecos se impuso con claridad por 3-0. Sin embargo, aquel resultado no alcanzó para que ninguna de las dos selecciones avanzara a la siguiente ronda.

Con Brasil enfrentando a Haití en el otro partido del grupo, el ganador de este choque podría terminar la jornada en una posición privilegiada de cara a la fecha final. En un grupo donde cada punto puede resultar determinante, Escocia y Marruecos disputan mucho más que tres unidades: se juegan buena parte de sus aspiraciones mundialistas.