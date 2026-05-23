Sabor, tradición y cultura se unen en el Segundo Festival del Maíz en Guásimo, Colón

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una amplia variedad de productos derivados del maíz, actividades familiares y presentaciones culturales.

Guásimo, Colón/El sabor, la tradición y la cultura volvieron a reunirse en la comunidad de Guásimo, en la provincia de Colón, donde cientos de visitantes participaron del Segundo Festival del Maíz, una actividad que impulsa la economía local, el turismo rural y el rescate de las tradiciones agrícolas.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una amplia variedad de productos derivados del maíz, actividades familiares y presentaciones culturales que resaltan la importancia de este cultivo en la vida cotidiana de las comunidades campesinas de difícil acceso en la región.

El evento permitió además la participación de productores locales, quienes ofrecieron alimentos tradicionales como tortillas, tamales, bollos, chicheme y otros derivados del maíz, elaborados de manera artesanal.

Para los participantes, el festival representa una oportunidad clave para fortalecer la economía familiar y comunitaria. Así lo destacó Modesto Terán Sánchez, quien subrayó la relevancia del maíz como sustento agrícola y alimentario.

“El maíz es un producto fácil de producir, se cosecha en aproximadamente tres meses y permite hacer muchas cosas como empanadas, bollos, tortillas y chichas. Además, varias familias venden estos productos y generan ingresos”, señaló.

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Terán también resaltó que la iniciativa nació como un esfuerzo comunitario impulsado por la representante de corregimiento Sara Mariota, con el apoyo de instituciones como el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), lo que ha permitido mejorar la organización y alcance del evento.

Por su parte, la productora Jacky Gallardo explicó el proceso de elaboración de algunos productos tradicionales. “Nosotros hacemos tamales, tortillas, chicheme, changa y bollos de maíz nuevo. El proceso inicia con la cosecha, luego se limpia, se muele, se prepara y se envuelve en hojas del mismo maíz”, detalló.

Gallardo también indicó que el cultivo de maíz en la zona tiene ciclos de producción de aproximadamente tres meses, aunque no se mantiene durante todo el año de forma continua.

La representante de Guásimo, Sara Mariota, destacó que esta segunda edición del festival busca apoyar a los productores locales y dinamizar la economía en una comunidad vulnerable y de difícil acceso. “El objetivo es impulsar lo que nuestros campesinos siembran y promover el consumo de productos locales. Se han sumado varias instituciones, entre ellas el IMA”, afirmó.

Durante el evento también se reportó alta demanda de productos, lo que permitió la rápida venta de alimentos y mercancías ofrecidas por productores y vendedores invitados, reflejando la necesidad de este tipo de espacios en la comunidad.

Los organizadores reiteraron el llamado a continuar fortaleciendo iniciativas que promuevan la producción agrícola, mejoren el acceso a la comunidad y garanticen el apoyo institucional a las familias campesinas de Guásimo y zonas aledañas.

Con información de Néstor Delgado