Comerciantes denuncian aumento de la inseguridad en la Avenida Central

Durante un recorrido por el área, vendedores expresaron su inquietud ante el aumento de robos y la falta de presencia policial.

Ciudad de Panamá/La Avenida Central, uno de los puntos más transitados de la Ciudad de Panamá, enfrenta crecientes preocupaciones por la inseguridad, según relatan comerciantes y transeúntes que a diario recorren esta zona comercial.

Durante un recorrido por el área, vendedores expresaron su inquietud ante el aumento de robos y la falta de presencia policial. Martín Morales, trabajador de un local en el sector, aseguró que la situación se ha deteriorado en los últimos meses.

“Tenemos bastante robo por aquí en el área, también robo de cable eléctrico. Los piedreros están haciendo de las suyas. Hemos tenido que poner puertas de seguridad y cambiar todo el sistema eléctrico porque se llevan los cables. De verdad está bastante difícil”, manifestó.

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La situación ocurre en medio de un proceso de renovación urbana que se desarrolla en el tramo comprendido entre el Parque Santa Ana y la Plaza 5 de Mayo, iniciativa que busca revitalizar este emblemático eje comercial.

Sin embargo, comerciantes como Mónica Correa, quien mantiene un puesto de venta en la zona, aseguran que la inseguridad persiste. Indicó que los robos ocurren a cualquier hora del día, con mayor frecuencia durante la noche, lo que genera temor entre quienes trabajan y visitan el área.

De acuerdo con los testimonios recabados, uno de los principales reclamos es la falta de presencia de la policía municipal, situación que, según los afectados, ha impactado directamente en sus ventas.

A pesar de ello, la avenida continúa siendo una de las más concurridas de la ciudad. Estimaciones no oficiales de comerciantes y actores del sector transporte indican que entre 80 mil y 120 mil personas transitan diariamente por la peatonal, lo que resalta la importancia de reforzar la seguridad en este punto clave del comercio urbano.

Con información de Yamy Rivas