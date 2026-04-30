'Vía Argentina parece un barrio rojo de Holanda': Residentes denuncian aumento de la inseguridad

Las quejas coinciden en varios puntos. Hurtos a vehículos estacionados, ruido excesivo, consumo de sustancias ilícitas y descontrol en áreas con alta concentración de bares y restaurantes, especialmente en horarios nocturnos.

Panamá/La preocupación por la seguridad volvió a reunir a residentes de Bella Vista, quienes describen un deterioro sostenido del orden público en calles que, hasta hace algunos años, eran consideradas tranquilas. Robos, consumo de drogas en espacios abiertos y conflictos asociados a la actividad nocturna forman parte de un panorama que, según vecinos, se ha vuelto cotidiano.

En una reunión celebrada en la Junta Comunal, moradores de sectores como El Cangrejo expusieron directamente ante autoridades locales y unidades de la Policía Nacional lo que consideran una escalada de hechos delictivos y una respuesta insuficiente frente a sus denuncias.

Para muchos, la situación no solo genera temor, sino también frustración. “Estamos ahora mismo más inseguros que lo que estábamos hace 20 años. En vez de avanzar, hemos retrocedido más de 20 años. Estamos otra vez llenas de prostitución, tenemos niños pidiendo plata, tenemos piedreros que nadie recoge”, relató Sibila Ortiz, residente de El Cangrejo, al describir el ambiente que se vive en algunas calles del corregimiento.

Su testimonio fue más allá al cuestionar la presencia policial en la zona. “La policía puede decir misa, yo le voy a ser bien sincera, yo no los veo haciendo rondas, no los veo. Uno llama y te dicen a veces que van, no llegan. Vía Argentina parece que fuera un barrio rojo de Holanda, todo el mundo está fumando droga y nadie hace nada”, afirmó.

Las quejas coinciden en varios puntos. Hurtos a vehículos estacionados, ruido excesivo, consumo de sustancias ilícitas y descontrol en áreas con alta concentración de bares y restaurantes, especialmente en horarios nocturnos.

Frente a este escenario, el representante de Bella Vista, César Kiamco, reconoció la necesidad de reforzar acciones y mejorar la coordinación con la comunidad. “Hay una organización de los vecinos respecto al tema de seguridad en las áreas de restaurantes y demás. Esa iniciativa ciudadana es una iniciativa que vamos a apoyar y la policía se va a sumar rápidamente a eso. Y tercero, hay una deficiencia aparente administrativa en términos de vecinos vigilantes en algunos de los barrios. Esa es una cosa que queda muy clara que se va a resolver inmediatamente”, indicó.

Durante el encuentro, las autoridades también explicaron algunas medidas que ya se ejecutan en el corregimiento, entre ellas el fortalecimiento de la Policía de Turismo, debido al flujo constante de visitantes en zonas como Vía Argentina y áreas aledañas, así como la reactivación de programas de vecinos vigilantes.

Sin embargo, para los residentes, el principal reclamo sigue siendo la inmediatez en la respuesta. Aseguran que, pese a las reuniones y compromisos, los problemas persisten y afectan su calidad de vida.

Mientras tanto, las autoridades adelantaron que continuarán evaluando la situación y anunciaron que en los próximos días se conocerán más detalles sobre las acciones que se implementarán, así como el tipo de casos que con mayor frecuencia atienden los jueces de paz en este corregimiento.

Con información de Meredith Serracín.