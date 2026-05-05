Avenida Central sigue en el proceso de recuperación para rescatar su valor histórico y arquitectónico

Paredes en mal estado, locales cerrados, láminas, letreros y estructuras improvisadas forman parte del panorama que comienza a transformarse en una intervención que busca devolverle vida, orden e identidad a esta zona.

Ciudad de Panamá/La histórica Avenida Central comienza a dejar atrás años de deterioro en sus fachadas con el inicio de un proceso de recuperación urbana que abarca un tramo de 850 metros, desde la Plaza 5 de Mayo hasta el Parque Santa Ana.

La Dirección de Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá ejecuta el retiro ordenado de elementos que durante años ocultaron los exteriores originales de las edificaciones, con el objetivo de permitir que resurjan los diseños arquitectónicos que caracterizan este emblemático eje.

Paredes en mal estado, locales cerrados, láminas, letreros y estructuras improvisadas forman parte del panorama que comienza a transformarse en una intervención que busca devolverle vida, orden e identidad a esta zona que en el pasado fue un importante centro comercial y residencial.

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El proceso también contempla un trabajo articulado entre autoridades, residentes y el sector privado, con miras a lograr una recuperación ornamental sostenible que garantice la conservación del área a largo plazo.

La iniciativa, respaldada por el Decreto Alcaldicio Nº 010-2025, representa una apuesta por revitalizar el centro histórico de la ciudad mediante acciones concretas, devolviéndole a la Avenida Central el protagonismo y valor patrimonial que la han distinguido a lo largo de los años.