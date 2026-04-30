Desalojo en la 5 de Mayo: Municipio de Panamá realiza por remoción de estructuras; buhoneros exigen ser reubicados

Los trabajos se enmarcan dentro de un programa del Municipio de Panamá orientado a la recuperación de espacios comerciales y la restauración de fachadas en distintos puntos de la capital.

Ciudad Panamá/La mañana de este jueves 30 de abril, se tornó tensa en la avenida 5 de Mayo, ciudad de Panamá, luego de que un grupo de buhoneros denunciara la remoción de parte de las estructuras que, según afirman, han ocupado por años para la venta de mercancía informal.

Los trabajos se enmarcan dentro de un programa de la Alcaldía de Panamá orientado a la recuperación de espacios comerciales y la restauración de fachadas en distintos puntos de la capital. Sin embargo, la intervención ha generado molestia entre los vendedores, quienes aseguran que no fueron debidamente notificados y que la medida impacta directamente su sustento diario.

Desde el sitio, varios buhoneros expresaron su rechazo a la acción municipal. Una de las vendedoras señaló con evidente molestia:

“Que el buhonero pueda vivir en paz porque no somos carga del Estado. Nosotros somos préstamos a la economía nacional. Entonces, desde ayer estamos sufriendo un atropello con la Alcaldía de Panamá, que se apersonó a arrancar todos los techos de los compañeros. Aquí hay compañeros que dependen de esto.”

Otro comerciante denunció además la inseguridad en la zona y la falta de respuesta de las autoridades ante los robos:

“Yo lo que quiero es que manden seguridad para que no me roben a la gente, eso es lo que yo quiero. Mira, todos estamos ahí, nos han robado, nos han robado. Y no hacen nada… vienen a destruirnos, a quitarnos todo a nosotros. Tengo 43 años aquí.”

Las quejas también apuntan a la forma en que se ejecutaron los trabajos. Un tercer buhonero cuestionó la ausencia de comunicación previa por parte de las autoridades municipales:

“Ellos tenían que darnos un preaviso para eso y no lo hicieron. Hicieron las cosas como no debían hacer. Lo que nosotros necesitamos es que entiendan una cosa: nosotros no nos oponemos a nada. Lo que queremos es que nos traten dignamente, que se nos respete.”

En medio del descontento, los trabajadores informales aseguran que permanecerán en el lugar a la espera de una respuesta del Municipio de Panamá. Advierten, además, que mantendrán sus reclamos hasta que se les garantice un espacio de trabajo o una reubicación en zonas cercanas donde puedan continuar con la venta de sus productos.

Por ahora, la situación sigue sin una solución clara, mientras la tensión entre la necesidad de reorganización urbana y la defensa del sustento informal vuelve a colocarse en el centro del debate en la capital.