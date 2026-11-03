Detienen provisionalmente a un venezolano por presunto hurto de vehículo policial en Panamá

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación , el ciudadano había sido aprehendido momentos antes por el supuesto hurto de un vehículo, propiedad de particulares, en las inmediaciones de una discoteca.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hombre de nacionalidad venezolana quedó detenido provisionalmente luego de que la Fiscalía Anticorrupción lograra la imputación de cargos en su contra por el presunto hurto de un vehículo policial, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el ciudadano había sido aprehendido momentos antes por el supuesto hurto de un vehículo, propiedad de particulares, en las inmediaciones de una discoteca.

Sin embargo, mientras permanecía bajo custodia policial y esposado, presuntamente se apoderó de un vehículo de la Policía Nacional y lo condujo con las esposas puestas.

La persecución se extendió desde la vía Transístmica hasta el distrito de San Miguelito, donde unidades Linces lograron detenerlo.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la detención provisional, medida que fue ordenada con fundamento en los riesgos procesales expuestos por la Fiscalía, entre ellos el peligro de fuga, el peligro para la comunidad y la gravedad del hecho.

La Procuraduría General de la Nación informó que la investigación se relaciona con el presunto delito de hurto, en perjuicio del patrimonio económico.