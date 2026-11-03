Bomberos de Veraguas y Herrera honran a la patria en medio de la emergencia

El cuartel de Santiago, al igual que el de Soná, sufrió graves daños a causa del sismo de magnitud 7.5. En el caso de Soná, las instalaciones colapsaron el día del terremoto, mientras que el cuartel Juan Brin será demolido debido a las afectaciones estructurales.

En medio de las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 9 de octubre, los bomberos de Santiago de Veraguas realizaron un acto cívico en el cuartel Juan R. Brin, con el propósito de levantar la moral de los camisas rojas y rendir homenaje a sus compañeros, mientras se preparan para enfrentar la reconstrucción de sus instalaciones.

El cuartel de Santiago, al igual que el de Soná, sufrió graves daños a causa del sismo de magnitud 7.5. En el caso de Soná, las instalaciones colapsaron el día del terremoto, mientras que el cuartel Juan Brin será demolido debido a las afectaciones estructurales.

El coronel Eduardo Chen, jefe de los bomberos en Santiago, explicó que la actividad busca reconocer el trabajo de los compañeros y rendir homenaje al cuartel que durante años ha servido a la institución.

"Vamos a salir nuevamente como el ave Fénix", expresó Chen, al destacar la disposición de los bomberos de continuar con sus labores pese a las dificultades.

"Vamos a salir adelante, con cuartel o sin cuartel hemos seguido trabajando, tanto Soná como Santiago", manifestó.

Como parte de las actividades conmemorativas, los bomberos realizarán este miércoles actos cívicos en Soná, donde el cuartel quedó derrumbado tras el terremoto.

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Actos patrios en Chitré

Por otra parte, en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, también se desarrollaron actos cívicos con la participación de los bomberos y autoridades provinciales, para honrar a la patria en los 123 años de vida republicana.

Durante la actividad, el gobernador de Herrera, Elías Corro Cano, destacó que la conmemoración también estuvo dedicada a las familias que atraviesan momentos difíciles en las comunidades de las montañas de esa provincia, afectadas por el terremoto.

El acto se desarrolló en un contexto de solidaridad con las familias que todavía enfrentan las consecuencias del sismo, que provocó daños en viviendas e infraestructuras de distintas comunidades del interior del país.

Recordemos que, por los daños causados por el sismo, no habrá desfiles en provincias como Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos.

Con información de Ney Castillo y Eduardo Javier Vega