Trump felicita a Panamá por sus 123 años de vida republicana y se refiere a los puertos de Balboa y Cristóbal

Trump calificó a Panamá como uno de los socios más cercanos y de mayor confianza de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, felicitó a Panamá por los 123 años de vida republicana y destacó la relación bilateral entre ambos países, así como la asistencia humanitaria, logística y técnica brindada a los panameños afectados por el terremoto del pasado 9 de octubre.

El mensaje fue dirigido al presidente de la República, José Raúl Mulino, con motivo de las festividades patrias del 3 de noviembre, en el que Trump calificó a Panamá como uno de los socios más cercanos y de mayor confianza de Estados Unidos.

"Panamá es uno de nuestros socios más cercanos y de mayor confianza, y continuaremos permaneciendo firmemente a su lado. Estoy orgulloso de nuestra amistad cada vez más profunda, la cual ha permitido que proveamos a panameños afectados por el terremoto con asistencia humanitaria, logística y técnica sin precedentes a tan solo 24 horas del incidente", expresó el mandatario estadounidense.

Trump también destacó el fortalecimiento de la relación bilateral durante este año y mencionó la participación de Panamá en iniciativas como la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, el Escudo de las Américas y Pax Silica, que, según indicó, buscan contribuir a la seguridad y prosperidad de ambos países y del hemisferio.

En materia de seguridad, hizo referencia a los ejercicios militares PANAMAX realizados este año, que describió como simulacros presenciales por primera vez en 14 años, y resaltó el compromiso conjunto con la protección del Canal de Panamá y la estabilidad regional.

Se refiere a los puertos de Balboa y Cristóbal

Otro de los puntos abordados por Trump fue la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal, sobre la cual elogió a la administración de Mulino por acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

"Igualmente, elogiamos a su administración por acatar el fallo soberano de su Corte Suprema independiente referentes a los puertos de Balboa y Cristóbal, reforzando la confianza de los inversionistas en sus cortes y abriendo su sector marítimo a inversionistas confiables", señaló.

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El presidente estadounidense manifestó además su interés en continuar profundizando la cooperación en materia de seguridad para la protección del Canal y el hemisferio, así como explorar nuevas oportunidades económicas.

En ese sentido, mencionó las inversiones previstas por Panamá en el Canal y otras infraestructuras críticas como parte de las oportunidades para ampliar los vínculos económicos entre ambos países.

Trump concluyó su mensaje extendiendo sus mejores deseos al pueblo panameño por la celebración de los 123 años de soberanía nacional.