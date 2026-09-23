La participante no se dejó intimidar y asumió el reto "Original y copia" con una precisión que paralizó el escenario.

La presión llegó a su límite. Anarkelys Arias vivió la prueba más estresante del show: transformarse en Jimmy Bad Boy teniendo a la leyenda urbana respirándole al lado.

A través del comodín “Original y copia”, ambos encendieron la tarima interpretando "Cantando", forzando a Anarkelys a igualar el flow, el fraseo y la actitud urbana frente al creador del éxito.