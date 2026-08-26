Pescadores artesanales de Veraguas reportan disminución en la producción por efectos de El Niño

Las condiciones climáticas han provocado cambios en la presencia de las especies, afectando directamente la actividad de quienes dependen de la pesca para su sustento.

Veraguas/Los efectos del fenómeno de El Niño ya comienzan a sentirse entre los pescadores artesanales de la costa sur de la provincia de Veraguas, quienes reportan una disminución en la producción pesquera y buscan alternativas para hacer frente a esta temporada.

Desde la Federación de Pescadores Artesanales del área de influencia del Parque Nacional Coiba explican que las condiciones climáticas han provocado cambios en la presencia de las especies, afectando directamente la actividad de quienes dependen de la pesca para su sustento.

🔗Te puede interesar: Fenómeno de El Niño: Ganaderos de Azuero alertan sobre crisis de agua; piden agilizar ayudas estatales

“Cuando se ahuyenta el pescado, se ahuyentan todas las especies. Hay mucho impacto en las tormentas, los mares de fondo y todo eso implica una baja de productos”, indicó Paula Serrano, representante de la Federación de Pescadores Artesanales.

Ante este escenario, los pescadores han comenzado a establecer estrategias para identificar las semanas de mayor producción y concentrar sus esfuerzos durante esos periodos.

Sin embargo, la Federación también apuesta por la diversificación de las actividades productivas como una alternativa para enfrentar las dificultades que atraviesa el sector.

En algunas comunidades, quienes no cuentan con equipos de pesca han optado por complementar sus ingresos con actividades agrícolas y pecuarias, entre ellas la cría de aves, cerdos y ganado.

“En la asociación de nosotros, los que no tenemos equipo de pesca, nos dedicamos a la agricultura, a la ceba de ternero, de pollo y de cerdo. Vamos complementando una cosa con la otra y la idea es no quedarse hasta ahí, sino explorar otra manera de sobrevivir”, señaló Florentina Batista, de la Asociación de Agroturismo de Lagartero.

La Federación está integrada por 14 asociaciones pesqueras y turísticas de la costa sur de Veraguas, correspondientes a los distritos de Mariato, Montijo, Soná, Río de Jesús y Las Palmas.

Sus integrantes consideran que la diversificación de las actividades económicas puede convertirse en una herramienta clave para las comunidades costeras, especialmente durante periodos en los que las condiciones climáticas reducen la producción pesquera.

Con información de Ney Castillo