Fenómeno de El Niño: Ganaderos de Azuero alertan sobre crisis de agua; piden agilizar ayudas estatales

La falta de agua y pastos sofoca a los productores de Herrera y Los Santos, quienes confían en que la declaratoria de emergencia agilice los recursos antes del verano.

Azuero/La situación en el Arco Seco se ha vuelto crítica para el sector agropecuario. La escasez de agua y el bajo nivel de los pastos mantienen en alerta a los productores de la región de Azuero, donde las quebradas y abrevaderos han alcanzado niveles mínimos históricos para esta época del año.

Ante este escenario, la declaratoria de emergencia emitida por el Gobierno Nacional es recibida como un alivio necesario por los ganaderos.

El sector confía en que esta medida permita eliminar los trámites burocráticos y acelerar la llegada de insumos y recursos económicos directamente a los productores afectados en las provincias de Herrera y Los Santos.

Entre las acciones inmediatas para hacer frente a la sequía destaca la cosecha de agua mediante la rehabilitación de infraestructuras existentes.

Productores locales señalan que se contempla la reparación de al menos 10 minipresas de mampostería en quebradas y riachuelos.

Estas obras, que requieren una inversión mínima por tratarse de proyectos de años anteriores, buscan retener la mayor cantidad de agua de lluvia posible durante lo que resta del año para mitigar los efectos del próximo verano.

Con información de Eduardo Vega.