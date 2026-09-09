María 'Toto' Murillo| fallece la madre del boxeo en Panamá

Fue considerada una figura maternal dentro del pugilismo panameño ya que ayudó en la preparación de varios excampeones mundiales, entre ellos Carlos "El Púas" Murillo y Luis "El Nica" Concepción.

Panamá/Horas después de que se reportara la muerte del excampeón mundial Ismael Laguna, el boxeo en Panamá pierde a otra de sus figuras emblemáticas: María 'Toto' Murillo.

Las causas de su muerte no han sido reveladas; sin embargo, trascendió por diferentes medios que había pasado por quebrantos de salud en los últimos meses.

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Trayectoria

María de la Cruz Murillo, conocida en el mundo del boxeo como 'Toto', construyó durante décadas una historia de entrega en los gimnasios de Panamá. Su nombre no figura entre los grandes campeones del país, pero su huella está estrechamente ligada a la trayectoria de varios de ellos. Para muchos púgiles, más que una entrenadora, fue una segunda madre.

Su historia con el boxeo comenzó hace varias décadas, entre los años setenta y ochenta. Fue Gaspar Mendizábal, según contó la propia Murillo en entrevistas, una de las personas que la acercó formalmente a este deporte que terminaría convirtiéndose en el centro de su vida.

Desde entonces, 'Toto' hizo de los gimnasios su segundo hogar. Allí acompañó a generaciones de boxeadores en entrenamientos, peleas y momentos difíciles, ganándose un lugar particular dentro de un ambiente tradicionalmente dominado por hombres.

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A lo largo de su trayectoria estuvo relacionada con figuras de la talla de Roberto 'Manos de Piedra' Durán, Hilario 'Bujía' Zapata, Carlos 'El Púas' Murillo, Víctor Córdoba, Guillermo 'El Felino' Jones, Celestino 'Pelenchín' Caballero y Luis 'El Nica' Concepción, entre otros nombres destacados del boxeo panameño e internacional.

Pero su trabajo iba mucho más allá de lo que ocurría sobre el cuadrilátero.

Dentro de la cuadra Los Rockeros, Murillo terminó ganándose un sobrenombre que resumía el vínculo que había establecido con los boxeadores: "la mamá". Se preocupaba por ellos, los aconsejaba, los ayudaba con sus necesidades y, en ocasiones, hasta les abría las puertas de su propia casa.

Esa faceta maternal fue parte esencial de su personalidad. En un deporte marcado por la disciplina, el sacrificio y las dificultades económicas, 'Toto' representó para muchos jóvenes una figura de apoyo en momentos en los que necesitaban algo más que instrucciones para subir al ring.

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Su propia vida estuvo marcada por el esfuerzo. Nacida en Colón, tuvo una infancia difícil antes de trasladarse a la ciudad de Panamá. Antes de dedicarse de lleno al boxeo, desempeñó diferentes trabajos y también tuvo vínculos con el sóftbol y el fútbol.

El paso de los años, sin embargo, no consiguió apartarla del deporte que había adoptado como forma de vida. En 2019, cuando cumplió 74 años, Murillo dejaba claro que no contemplaba retirarse del boxeo. Su presencia seguía siendo habitual en el ambiente y su experiencia continuaba siendo valorada por quienes conocían su trayectoria.

La pandemia de COVID-19 representó uno de sus momentos más complicados. Con la paralización de la actividad deportiva, también desaparecieron muchas de las oportunidades que le permitían sostenerse económicamente. En entrevistas concedidas durante ese período, Murillo habló abiertamente de las dificultades que enfrentaba.

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Su historia es, en buena medida, la historia de una mujer que permaneció durante décadas detrás de las luces del cuadrilátero. Mientras los campeones recibían cinturones, títulos y reconocimiento internacional, 'Toto' ocupaba un lugar menos visible, pero esencial: el de quien acompaña, aconseja, cuida y sostiene.

Por eso, hablar de María 'Toto' Murillo es hablar de una parte poco contada de la historia del boxeo panameño. La de una mujer que convirtió los gimnasios en su casa y a los boxeadores en parte de su familia.

Quizás nunca recibió la misma fama que los campeones a los que acompañó, pero su legado se mide precisamente en ellos. Para varias generaciones de púgiles, María 'Toto' Murillo no fue solamente una entrenadora: fue la mujer que estuvo en la esquina y, muchas veces, también fuera de ella, cuando más la necesitaban.