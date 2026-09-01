Reconfiguración de circuitos: exfiscal electoral anticipa un debate 'muy ácido' por redistribución de curules

El exfiscal electoral anticipó una discusión “muy ácida” en la Asamblea Nacional, debido a que la redistribución de las curules afectaría directamente los espacios políticos de los actuales diputados. También analizó los cambios relacionados con la libre postulación, el voto en plancha y una eventual reforma constitucional.

Ciudad de Panamá, Panamá/La aplicación estricta del principio constitucional de proporcionalidad en la reconfiguración de los circuitos electorales podría requerir un aumento en el número de diputados en algunas zonas del país, advirtió el exfiscal electoral Boris Barrios.

“Hay circuitos electorales que requerirían más diputados conforme al fundamento constitucional que hay, que es una de las cosas que se tiene que cambiar para poder bajar el nivel de diputados si es lo que se quiere, porque lo que implica es aumentar; es lo que manda la norma constitucional”, sostuvo.

Barrios resumió su planteamiento de forma directa: “Si fuéramos proporcionales, debería haber más”.

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La advertencia surge después de que el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, presentara ante el pleno de la Asamblea Nacional dos proyectos: uno para reformar el Código Electoral y otro dirigido a establecer una nueva configuración de los circuitos utilizados para elegir diputados. Sobre este último punto, los diputados ya han desestimado en dos ocasiones esta iniciativa: primero en 2018 y luego en 2022.

La propuesta de reconfiguración conocida hasta ahora mantendría la cantidad total de diputados, pero trasladaría curules entre circuitos de acuerdo con las variaciones poblacionales. Sin embargo, Barrios considera que una aplicación plena de la proporcionalidad constitucional podría requerir más representantes en determinados circuitos.

Anticipa una discusión “muy ácida”

El exfiscal electoral señaló que la propuesta enfrentará resistencia porque incide directamente en las posibilidades de elección de los diputados y en la distribución territorial de las curules.

Va a ser una discusión muy ácida en la Asamblea porque eso afecta directamente la elección de los diputados y la distribución de curules, y algunos no están de acuerdo porque en algunos circuitos se eliminan diputados y en otros se agrega”.

Según explicó, la reconfiguración trasladaría curules hacia las zonas donde se ha registrado un crecimiento de la población.

“Algunas curules quedan eliminadas y se trasladan por razón de población”. La propuesta conocida plantea reducir la representación en San Miguelito y en dos circuitos del distrito de Panamá, mientras Panamá Oeste y Panamá Este ganarían curules. El circuito 8-2 pasaría de siete a seis diputados; los circuitos 8-3 y 8-4 bajarían de cinco a cuatro cada uno.

En contraste, Arraiján y La Chorrera pasarían de tres a cuatro diputados, respectivamente, mientras el circuito 8-6, conformado por sectores del este del distrito de Panamá, aumentaría de cuatro a cinco representantes. De esta manera, el total se mantendría en 71 diputados.

Barrios recordó que intentos anteriores por modificar los circuitos encontraron resistencia al llegar a la Comisión de Gobierno de la Asamblea. No obstante, reconoció que esta vez existe un nivel de consenso alcanzado durante las discusiones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

También aclaró que no había comprobado si todas las propuestas consensuadas se mantuvieron en el documento definitivo presentado por el Tribunal Electoral.

“No sé si en el último texto que presentó el Tribunal Electoral anoche ha habido algún cambio porque entiendo que hubo una depuración porque algunas propuestas confrontaban el texto constitucional”.

Alianzas entre candidatos por libre postulación

Barrios también se refirió a los cambios relacionados con los candidatos por libre postulación en los circuitos plurinominales. Según explicó, la propuesta mantendría el voto en plancha para los partidos políticos, pero impediría que los independientes formen alianzas similares a las utilizadas en las elecciones de 2024.

“Se cierra la puerta a que los independientes puedan hacer alianza para los efectos del voto plancha”.

Agregó que la propuesta incorpora una penalidad para los miembros de partidos políticos que respalden con su firma una candidatura por libre postulación, una medida que, a su juicio, vulneraría la Constitución.

“Y también se introduce una figura de penalidad para el miembro de partido que firme la postulación de una libre postulación. Lo que para mí contraviene el texto constitucional porque afecta la participación política, la participación ciudadana”.

Barrios recordó que el artículo 138 de la Constitución garantiza las candidaturas por libre postulación, por lo que no pueden ser eliminadas mediante una ley. Sin embargo, advirtió que los nuevos obstáculos podrían limitar su capacidad para competir contra las estructuras partidarias.

“Están las candidaturas por libre postulación, pero en el marco de las elecciones va a ser una simple comparecencia física, porque no van a poder competir en igualdad de condiciones frente a los partidos políticos”.

Cambio de nombre, pero no de efecto

Otro punto analizado fue la fórmula utilizada para la asignación de curules en los circuitos plurinominales. Barrios indicó que se cambiaría la denominación de “residuo”, pero la modificación no alteraría el efecto de la fórmula.

“Pero el efecto es el mismo”. A su juicio, el cambio respondería a una cuestión de denominación y no a una transformación del mecanismo mediante el cual se asignan las curules.

Posible choque con una reforma constitucional

El exfiscal electoral también advirtió sobre la coincidencia entre la discusión de las reformas al Código Electoral y la intención del Gobierno de promover cambios constitucionales.

“Definitivamente que hay un choque”. Barrios explicó que la reforma electoral debe discutirse durante el actual periodo legislativo y que el debate tendría que quedar resuelto antes de que avance el calendario electoral de 2029.

“Pero a diciembre debe haberse terminado el debate en torno a las reformas electorales y tener una ley de reforma”.

Según su análisis, el año 2027 sería el único disponible para impulsar un proceso constitucional antes de que 2028 se convierta en año preelectoral, con las primarias partidarias y la recolección de firmas de los aspirantes por libre postulación.

Significaría que el 2027, que es el único año que queda libre antes del 2028, que se declara año preelectoral, que vienen las primarias de los partidos y la búsqueda de votos, chocaría definitivamente los ambos procesos”.

Barrios considera que los consensos alcanzados podrían facilitar la discusión legislativa, aunque anticipó que los efectos de las propuestas sobre los circuitos, las candidaturas y las estructuras partidarias volverán complejo el debate.