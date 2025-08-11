Ciudad de Panamá, Panamá/Si hay algo que no se puede ensayar, es la autenticidad. Y si alguien personifica eso, es Franklyn Robinson. El popular “Rey del Wichi” llega a Tu cara me suena 2025 con un estilo muy suyo: sin filtros, sin libreto... y sin mucha gana de ensayar para dejar fluir la espontaneidad que tanto lo caracteriza.