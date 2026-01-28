Durante su intervención, el mandatario destacó que el encuentro representa un hecho histórico para Panamá, al no tratarse de una cumbre oficial, sino de una reunión de líderes, autoridades y actores interesados en el desarrollo económico, la inversión, la innovación y la sostenibilidad de la región.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este miércoles el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026 celebrado en el Centro de Convenciones de Amador, en Ciudad de Panamá, donde instó a los países de América Latina y el Caribe a fortalecer su integración regional, frente a los desafíos del escenario global actual.