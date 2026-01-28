Presidente Mulino llama a la integración regional y al trabajo conjunto en Foro Económico Internacional 2026
Durante su intervención, el mandatario destacó que el encuentro representa un hecho histórico para Panamá, al no tratarse de una cumbre oficial, sino de una reunión de líderes, autoridades y actores interesados en el desarrollo económico, la inversión, la innovación y la sostenibilidad de la región.
Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este miércoles el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026 celebrado en el Centro de Convenciones de Amador, en Ciudad de Panamá, donde instó a los países de América Latina y el Caribe a fortalecer su integración regional, frente a los desafíos del escenario global actual.