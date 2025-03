La emoción de Carlisle con el 'Oh my god' y la primera puntuación perfecta en Canta Conmigo

Ciudad de Panamá/La emoción sigue creciendo en Canta Conmigo, y el segundo show del programa no fue la excepción. Con una presentación que dejó a todos boquiabiertos, Carlisle, la estrella filipina, se llevó la noche y la atención de todos los presentes y televidentes, consolidándose como una de las grandes favoritas. No solo sorprendió con su imponente interpretación, sino que también se ganó el ansiado "Oh my god" de Eddy Vásquez, un momento que el público esperaba con gran ansiedad. ¡Como no recordar ese momento!

La actuación de Carlisle fue simplemente espectacular. Subió al escenario con una confianza arrolladora y demostró por qué es una de las artistas más prometedoras. La elección fue el icónico tema de Beyoncé, “Oye”, una canción de difícil ejecución vocal, pero que Carlisle interpretó con una maestría impresionante. La exigencia de la pieza no la intimidó, y su capacidad vocal y presencia en el escenario deslumbraron tanto al jurado como a la audiencia.

El jurado no podía ocultar su asombro. Angélica LaVitola, con su característico estilo, no pudo evitar quedar impresionada, tanto así que no anotó nada y no se colocó sus lentes, mientras que María Fernanda Achurra, conocida por su rigurosidad, también quedó sorprendida por la calidad de la presentación. El profesor Tito Tovar, siempre exigente, encontró en la interpretación de Carlisle un verdadero deleite, llegando incluso a sumergirse en el modo “sottoboche” y “estacato”, una técnica musical compleja que, para él, fue como una sinfonía perfecta. Es que no cabe duda de que Carlisle ha dejado una marca indeleble en los panameños.

Sin embargo, el momento más esperado de la noche llegó cuando Eddy Vásquez, con su genuina emoción, otorgó a Carlisle la calificación perfecta: un 5.0. Pero lo que hizo aún más especial este momento fue el famoso “Oh my god” de Eddy, una expresión que se ha convertido en sinónimo de asombro absoluto y que ha conmovido a cientos de concursantes y televidentes a lo largo de los años. Este gesto, lleno de emoción, hizo que el público estallara en aplausos, y Carlisle, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas.

Tras la hazaña, Carlisle expresó con humildad y gratitud: “Me siento muy feliz, no tengo palabras ahorita mismo. El primer ‘Oh my god’, tengo a toda mi gente apoyándome, muchas gracias”. Pero lo que la conmovió aún más fue el emotivo video sorpresa que le mostraron en pantalla, donde sus abuelos paternos y maternos, junto con otros miembros de su familia, enviaron mensajes de cariño y apoyo. Este gesto familiar la emocionó profundamente, y su alegría era palpable.

Con esta actuación, definitivamente que Carlisle se ha consolidado como una de las grandes promesas del programa, y la expectativa por saber quiénes serán los finalistas aumenta cada vez más, pero para saber eso faltan muchas más galas.

La competencia está en su punto más alto, y el talento de Carlisle ha puesto el listón muy alto para los próximos shows. Sin duda, este segundo show ha sido un hito que quedará en la memoria de todos. Recuerda, todos los miércoles, a las 8:00 p.m., puedes vibrar con cada show de Canta Conmigo.