La comunidad china en Panamá continúa a la expectativa de la reconstrucción del monumento del mirador del puente de las Américas, ordenada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, luego de que la alcaldesa de Arraiján [Stefany Dayan Peñalba] decidiera su demolición el sábado 27 de diciembre. La obra original, inaugurada en 2004 para conmemorar los 150 años de presencia de la comunidad china en Panamá, había sido gestionada y financiada principalmente por aportes de miembros de la sociedad china panameña.