¡Un reto lleno de amor! Estas son las canciones que padres e hijos cantarán en el tercer show de Canta Conmigo

Ciudad de Panamá/Canta Conmigo, el programa que ha logrado conquistar al público con su formato innovador y lleno de emociones, sigue sorprendiendo cada semana. En esta nueva entrega, el tercer show de la temporada, el programa da un giro especial, incorporando en su escenario a familias enteras que compartirán no solo su talento, sino también su amor incondicional.

Padres e hijos se unirán en una noche de música, donde interpretarán canciones que han marcado generaciones, canciones que hablan de amor, nostalgia, sueños y valores familiares.

Entre los temas que serán interpretados en este tercer show se encuentran algunas de las canciones más icónicas de la música en español: “Un beso y una flor”, interpretada por Yesrrel; “El privilegio de amar”, que cantará Danna Paola; “Mi princesa”, que se escuchará en la voz de Carlisle; “No basta”, que interpretará Alejandro; “Un osito dormilón”, que cantará Athenea; “Hijo de la luna”, que vibrará en la voz de Ithiel; “La Cigarra”, que resonará en Sugeilys; “Yo te esperaba”, que cantará de Isabella y “Lo grande que es perdonar”, que será interpretado por Amanda. Estas canciones, que han acompañado a tantas personas a lo largo de los años, servirán como el puente perfecto para unir a estas familias en un espectáculo inolvidable.

Uno de los momentos más conmovedores de este show será sin duda ver cómo los padres y sus hijos se entregan en el escenario, compartiendo no solo su talento, sino también sus emociones más profundas. La conexión entre padres e hijos es innegable, y más aún cuando ambos tienen la oportunidad de vivir una experiencia tan única como esta.

Las historias detrás del escenario y los 'flashes'

Cada papá tiene una historia única que contar sobre lo que significa para ellos formar parte de Canta Conmigo. Yadira, mamá de Ithiel, compartió con nosotros cómo ha sido para ella esta experiencia: “Es una experiencia nueva para mí, nunca pensé estar en un escenario con mi hija de once años y disfrutar esta travesía”, nos cuenta emocionada. Aunque asegura que no ha sido fácil adaptarse al sistema de televisión, los movimientos de cámara y las luces, se muestra agradecida por la oportunidad de compartir este momento con su hija. “Gracias a Dios lo estamos disfrutando al máximo y dando lo mejor de nosotros en todo el sentido de la palabra”, dijo con una sonrisa. Ithiel, su hija, también se ha mostrado encantada con la experiencia.

Para Yadira, el momento más especial ha sido ver cómo su hija se divierte en el escenario, especialmente cuando ella está esperando a su otro hijo. ¡Sí, está en la dulce espera!

Por su parte, Norisín, mamá de Carlisle, compartió sus sentimientos al participar en este programa. Ella, nacida en Filipinas, se ha enfrentado al desafío de cantar en español, un idioma que no es el suyo. “Es mi primera experiencia cantando en español, y para mí ha sido algo complicado, pero me siento muy emocionada. Estoy muy agradecida con los maestros y profesores que me han ayudado a prepararme”, comentó en un cortante español que, a pesar de las dificultades, demuestra su gran dedicación. Agradecida por el apoyo de la producción, que le facilitó un traductor de Google para poder aprender la letra, Norisín ha logrado dominar la canción y está ansiosa por ver la reacción del público.

Además, hizo llegar un mensaje a su familia en Filipinas para que no se pierdan el tercer show de Canta Conmigo.

Daniel, papá de Alejandro, también tuvo la oportunidad de compartir con nosotros cómo ha sido esta experiencia para él. “No estoy nervioso, estoy contento. Para mí esto es como una especie de sueño que se está realizando porque tengo la oportunidad de cantar con mi hijo en el primer proyecto relevante que hay”, asegura, visiblemente emocionado. Daniel reconoce que lo más especial de esta experiencia es poder compartir este momento con su hijo, de solo 12 años, quien, según él, es un talento extraordinario. “Yo me siento pequeño comparado con Alejandro. Tiene una capacidad impresionante para componer, crear y aprender rápido. Él agarra un instrumento y, en cuestión ratos, ya lo sabe tocar. Es algo increíble”, comentó orgulloso.

Liseth, mamá de Danna Paola, también comparte su emoción al estar participando en este programa, especialmente porque ella tiene una formación en música folclórica, pero jamás imaginó estar en un escenario cantando junto a su hija. “A pesar de que me siento algo nerviosa, Danna Paola siempre me anima y me dice que lo voy a hacer bien. Es tan pequeña y ya tiene un encanto tan especial en el escenario. Me siento muy emocionada y halagada de poder compartir este momento con ella”, contó Liseth con una sonrisa.

Emoción al máximo

Canta Conmigo se ha convertido en un verdadero fenómeno que no solo celebra el talento, sino también el amor familiar y la conexión entre padres e hijos. Esta tercera entrega promete ser una de las más emotivas de la temporada, con cada familia dando lo mejor de sí en el escenario y mostrando lo que significa compartir este sueño juntos.

Este espectáculo no solo se trata de música, se trata de crear recuerdos inolvidables y de compartir un momento único en la vida de cada uno de los participantes. Ver a padres e hijos unidos por la música es un recordatorio de que, en medio de la rutina diaria, lo más importante son los lazos que nos unen y las experiencias que compartimos con quienes más amamos.

Canta Conmigo se transmitirá este miércoles, a partir de las 8 de la noche, después del noticiero estelar en TVN. ¡La magia está a punto de comenzar y no querrás quedarte afuera!