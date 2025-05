Brillo total en Los Andes Mall: las estrellas de Canta Conmigo 2025 deslumbran en su último concierto

El pasado sábado, las promesas de Canta Conmigo 2025 ofrecieron un espectáculo inolvidable en el centro comercial Los Andes Mall, ante una multitud entusiasta que colmó el lugar. El evento contó con la animación de los queridos tíos Miguelito Oyola, Marelissa Him y la tía Ingrid del Carmen, quienes aportaron su carisma a una tarde llena de música, emociones y alegría.

Ciudad de Panamá/El ambiente era de fiesta desde las primeras horas de la tarde en Los Andes Mall, donde cientos de familias se congregaron con anticipación para asegurar un buen lugar y disfrutar de lo que sería una velada mágica. Y no era para menos: las estrellas de la generación 2025 de Canta Conmigo se presentaban por última vez en concierto, cerrando con broche de oro una temporada que ha dejado huella en la audiencia panameña. ¡Bravo!

También puedes leer: Danna Paola es la gran ganadora de Canta Conmigo 2025 tras una final inolvidable, aquí te contamos todo

Con un lleno total, el evento se convirtió en una verdadera celebración del talento infantil. Las estrellas, visiblemente emocionadas, subieron al escenario para interpretar los temas que las hicieron brillar durante la competencia de cada miércoles. Cada presentación estuvo cargada de energía, carisma y una conexión genuina con el público, que coreaba cada canción con entusiasmo.

Uno de los momentos más destacados fue cuando los participantes cantaron en grupo un popurrí de éxitos, generando una ovación generalizada. La interacción con el público fue constante: entre canción y canción, los artistas saludaban, lanzaban mensajes de agradecimiento y hasta bajaban del escenario para tomarse selfies con sus fans más cercanos.

La familia panameña, la mayor fan

El cariño del público se hizo sentir en todo momento. Familias completas, niños, adolescentes con camisetas personalizadas y hasta adultos mayores se unieron en un solo sentimiento: el de celebrar el arte y la perseverancia de estos talentos. La velada fue una mezcla perfecta de música, emoción y cercanía, convirtiéndose en una experiencia inolvidable para todos los presentes.

Además del talento sobre el escenario, la conducción del evento fue otro de los grandes aciertos. Los tíos Miguelito Oyola, Marelissa Him y la tía Ingrid del Carmen demostraron una vez más por qué son figuras tan queridas por la audiencia. Con su simpatía y espontaneidad, guiaron el desarrollo del concierto, animaron al público y compartieron anécdotas que recordaron momentos emblemáticos de la temporada.

Por su parte, Marelissa Him no ocultó su emoción. Para ella esta generación ha sido muy especial. No solo por su talento, sino por la hermandad que han creado.

La tía Ingrid del Carmen también compartió con estos pequeños que la adoran tanto y siempre serán sus sobrinos adorados.

El concierto concluyó con todos los finalistas sobre el escenario, cantando al unísono, rodeados de una ovación que pareció no terminar nunca. Fue un cierre emotivo, que no solo marcó el final de una etapa, sino también el comienzo de nuevas oportunidades para estos artistas.

Definitivamente, esta ha sido una excelente temporada de Canta Conmigo.