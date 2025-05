Alejandro conquista el tercer lugar en Canta Conmigo tras nueve intensos shows

Ciudad de Panamá/Después de nueve shows llenos de emoción, talento y espectaculares presentaciones, Canta Conmigo llegó a su gran final, y Alejandro se alzó con el tercer lugar de la competencia. Con el 19.32% de los votos del público, inlcuyendo las calificaciones del jurado, la estrella se posicionó entre los tres mejores del concurso, consolidando su lugar como una de las voces revelación de la temporada.

Alejandro, quien desde su primera aparición en el escenario capturó la atención tanto del jurado como de los televidentes, mostró una notable evolución a lo largo de los shows. Cada semana, logró superar nuevos desafíos musicales, interpretando distintos géneros con solvencia y emoción, ganándose poco a poco el cariño de la audiencia.

La final estuvo marcada por intensas emociones y actuaciones memorables internacionales, estrellas de Tu Cara Me Suena. Alejandro interpretó "Amor eterno", con Rocío Dúrcal y "Canta Corazón, logrando una versión aún más madura y conmovedora. La reacción del público fue inmediata: ovaciones en el estudio y miles de mensajes de apoyo en redes sociales.

"Canta Conmigo me ha funcionado mucho para aprender, para crecer como artista. He mejorado no solo vocalmente, sino también mi proyección. He mejorado en baile también infinitamente, no solo eso, sino que también he vivido muchas expriencias bonitas. He tenido muchos amigos, personas especiales, las tías, los tíos, los profesores. Los niños de Canta Conmigo se han vuelto un vínculo muy fuerte", destacó Alejandro.

El resultado fue determinado por el voto del público, que tuvo un rol decisivo en la noche final. Los jueces del programa también elogiaron su desempeño, destacando que es un artista en todo el sentido de la palabra, pues ha crecido mucho en el escenario.

Además del reconocimiento público, Alejandro recibió muchos premios y también entró en su esperado "Cuartito de los Sueños", en donde lo esperaban muchísimos regalos junto a la Tía Ingrid del Carmen.

Canta Conmigo cerró así una temporada inolvidable, y con Alejandro como uno de sus grandes protagonistas, el programa reafirma su papel como plataforma para descubrir y proyectar a los nuevos talentos de la música.