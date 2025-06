Ulpiano Vergara se emociona al escuchar 'Amor Eterno', la nueva canción de su hija Dania María

No es una canción cualquiera, es una declaración de amor, admiración y agradecimiento de hija a padre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este lanzamiento no es solo un gesto bonito por el Día del Padre, es también la confirmación del talento de Dania María como cantante y compositora, siguiendo los pasos de su papá, pero con un estilo propio. Mientras Ulpiano ha hecho historia en el típico, su hija se perfila como una voz fresca que une lo tradicional con lo sentimental, lo familiar con lo artístico.

Te puede interesar: Principal médico acusado por sobredosis del actor Matthew Perry se declarará culpable

Muchos fanáticos del “Mechi Blanco” aplaudieron el momento, no solo por el talento de Dania, sino por la humildad y ternura que mostró Ulpiano al dejarse ver tan emocionado frente a su hija y el público.

¡Papi orgulloso del alma! El maestro Ulpiano Vergara no pudo contener la emoción al escuchar por primera vez el tema “Amor Eterno” de su hija Dania María. Así dejó constancia en un Reel de Instagram, donde lo vemos con una sonrisa, y quizás hasta un lagrimón discreto. No es para menos: la canción es un homenaje directo a él, dedicada especialmente por el Día del Padre.

En su video de Instagram, la hija de Ulpiano Vergara compartió estas palabras: “Quería que supieras cuánto te admiro y todo lo que me has enseñado. Esta canción es mi forma de darte las gracias, por tanto”.

No es una canción cualquiera, es una declaración de amor, admiración y agradecimiento de hija a padre. La letra describe el vínculo especial que comparten, su guía como artista, pero sobre todo como ser humano.

Por su parte, en su cuenta de Instagram, el "Mechi Blanco" compartió el video expresando su reacción al mismo.

"Hoy quiero compartir con todos ustedes un momento muy especial para mí, ya que mi hija, Dania María, ha lanzado su nueva canción titulada “Amor Eterno”. Y me la ha dedicado como un pequeño homenaje en este Día del Padre. Mi corazón está grande y no puedo expresar con palabras lo orgulloso que me siento de ti, hija. Verte crecer como artista y persona es una bendición. Esta canción es solo una muestra del talento, el amor y la pasión que llevas en el alma. 💖. Te amo, gracias por tu amor y compañía en todos estos años de lucha y perseverancia en tarima. Seguimos juntos por lo que nos apasiona, hija: “La música”.