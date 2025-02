La emoción del fútbol y la buena nutrición se unen en la final de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2025 este sábado 15 de febrero

Ciudad de Panamá, Panamá/Después de semanas de intensos partidos, momentos de gloria y enseñanzas sobre la importancia de la nutrición, la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2025 llega a su gran final este sábado 15 de febrero. Más de 250 niños y niñas han dejado su corazón en la cancha, demostrando que el fútbol es mucho más que un deporte: es una herramienta de unión, aprendizaje y crecimiento.

Desde su inicio, la Copa Nestlé ¡Qué Rico! ha sido un evento cargado de emoción y valores fundamentales como el compañerismo, la disciplina y la perseverancia. Pero más allá de los goles y las jugadas espectaculares, este torneo ha tenido un propósito clave: fomentar la alimentación saludable en los jóvenes deportistas.

El camino hasta la final ha sido intenso. A lo largo del torneo, los equipos han demostrado un espíritu de lucha y superación digno de los grandes campeones. Cada pase, cada atajada y cada gol han sido el reflejo del esfuerzo y la dedicación de estos pequeños atletas, quienes han contado con el apoyo incondicional de sus familias, entrenadores y la comunidad.

Entonces, ¿Qué equipos disputarán las grandes finales?

Los pequeños estrellas de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2025, con la SUB-6, también estarán siendo representados en la jornada final con: ATLÉTICO NACIONAL VS INDEPENDIENTE CONCEPCIÓN, jugando por la medalla de oro, y, COSTA DEL ESTE VS ACADEMIA VICTORIAS en el campo buscando la medalla de plata.

Consecutivamente, en la categoría SUB-8 femenina, estarán: PGS VS BRISAS FC, en busca del oro, mientras SAMUELS ACADEMY VS CASA DE ORACIÓN, se disputan en un encuentro con el balón por la plata. También, en este mismo rango, pero, los masculinos, serán ATLÉTICO TOCUMEN contra CAI, disputando la medalla de oro, y, ÁGUILAS AZULES VS ACADEMIA VICTORIAS, buscando la medalla de plata.

Por otro lado, en la SUB-10 femenina, encontraremos a las guerreras del INTER PANAMÁ VS SAMUELS ACADEMY disputando la medalla máxima de oro, y, ADM FC enfrentándose a A.F. MATEO ITURRALDE, por la distinción color plata.

Los niños de esta categoría, estarán siendo representados por ORIÓN FC VS ACADEMIA VICTORIAS apuntando a la portería para lograr ganar la medalla de plata, mientras que, COSTA DEL ESTE VS DEPOR PANAMÁ, quienes se encontrarán en el Sport Center de Costa del Este para jugarse la medalla de oro.

Una de las categorías mayores que se encontraban en el campo de juego, es la SUB-12, tanto femenina como masculina estarán buscando sus respectivas medallas el sábado 15 de febrero. Por la plata, COWGIRLS VS PGS, femenina, y, por el oro, CASA DE ORACIÓN VS ADM FC.

En tanto, COSTA DEL ESTE VS JOHAO ACADEMY serán los equipos encargados de brindar un espectáculo futbolístico por la medalla de oro. Además, DEPOR PANAMÁ VS CAI, intentarán dejarlo todo para lograr la medalla de plata.

Finalmente, en la categoría SUB-14 masculina, por la medalla de plata estarán encontrándose en la cancha: PARAISO FC con INTER PANAMÁ, mientras que, por la de oro: CAI VS DEPOR PANAMÁ.

¿Dónde ver las finales?

Para que nadie se pierda ni un solo minuto de la acción, todas las finales serán transmitidas en vivo a través del YouTube de TVMAX Deportes, permitiendo que familiares, amigos y fanáticos del fútbol puedan disfrutar de cada jugada y celebrar junto a los pequeños atletas.

Jornada de campeones en el Sport Center Costa del Este

Este sábado 15 de febrero, el Sport Center de Costa del Este vibrará con la energía de los finalistas que lucharán por el título de campeones de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2025. La jornada no solo incluirá los emocionantes encuentros que definirán a los ganadores, sino que también ofrecerá un sinfín de actividades diseñadas para celebrar el deporte y la salud.

Además, el evento contará con la presencia de reconocidas figuras del fútbol nacional, quienes compartirán sus experiencias y motivarán a los pequeños a seguir persiguiendo sus sueños.

A lo largo de seis semanas, cada jugador en su distinta categoría y equipo los participantes han aprendido que una alimentación balanceada es clave para mantenerse fuertes y llenos de energía. Nestlé, como empresa líder en nutrición y bienestar, ha promovido este mensaje a través de charlas y talleres donde se han resaltado los beneficios de consumir alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales.

El ambiente estará cargado de adrenalina, con hinchas alentando desde las gradas, cánticos de apoyo y una celebración que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes. Cada gol será una explosión de alegría, cada jugada una muestra de talento y cada abrazo en el campo un reflejo de la amistad y la unión que este torneo ha fomentado.

La Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2025 ha sido un éxito rotundo, logrando que cientos de niños y niñas se conecten con el deporte y la alimentación saludable de una manera divertida y significativa. Más que un torneo, ha sido una plataforma de crecimiento personal, donde los valores y el aprendizaje han ido de la mano con la pasión por el fútbol.

Este sábado 15 de febrero, el país será testigo de un evento inolvidable. Las emociones estarán a flor de piel, los corazones latirán con fuerza y cada minuto del partido será una oportunidad para celebrar el talento y el esfuerzo de estos jóvenes atletas. No importa quién levante el trofeo, porque todos los participantes se llevarán consigo una experiencia única que los marcará para siempre.

Así que prepárate para vivir una jornada épica. ¡Ven y sé parte de la gran final de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2025! Un día de fútbol, alegría y aprendizaje te espera. ¡Nos vemos en la cancha!