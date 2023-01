Pelé: El doble de Pelé, también llegó a rendir respetos a 'O Rey' en el velorio

Brasil/En medio del velorio de "O Rey" Pelé, que se realiza en el estadio de Santos en Sao Paulo, aparecio el doble de Edson Arantes do Nascimento, con la camiseta de Santos y el dorsal 10 que inmortalizó Pelé.

Hablamos de Nicanor Ribeiro, muy conocido en Brasil por ser idéntico a Pelé, las cámaras fueron hacia él de una vez, al igual que simpatizantes que están apostados en el velorio.

La historia del doble de Pelé: "Mi historia como doble del mejor futbolista de todos los tiempos comenzó en 1996, un niño sordomudo, intenta hablarme Pelé, me emocioné, pero no le presté mucha atención en ese momento. Unos meses después gané un boleto a Estados Unidos, cuando llegué me sorprendí porque estadounidenses y japoneses insistieron en tomarse una foto conmigo. No entendí nada, pero disfruté la broma”.

Por temas de derechos, Nicanor Ribeiro utiliza como apodo "Pellé" y así diferenciarse del auténtico Pelé. Trabaja en eventos, ferias, ceremonias, actividades deportivas, medios de comunicación hasta en comerciales de televisión.

Los restos del único jugador en ganar tres mundiales (1958, 1962, 1970) arribaron en la madrugada en una caravana salida desde el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde Pelé estuvo internado desde el 29 de noviembre hasta su fallecimiento, un mes después.