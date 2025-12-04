Mundial 2026 | FIFA y Lego lanzan réplica tamaño real del trofeo que todos quieren

El sorteo del Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO desde Washington, Estados Unidos por TVMAX el próximo 5 de diciembre desde las 9:30 am.

Panamá/En una alianza catalogada como "sin precedentes", el LEGO Group y la FIFA han anunciado una colaboración histórica de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Esta innovadora iniciativa busca trasladar una dosis adicional de creatividad y diversión al mundo del fútbol, ofreciendo a los aficionados de todas las edades la oportunidad de construir el trofeo más codiciado del deporte.

El anuncio se produce en un momento de máxima expectación, tan solo dos días antes del ansiado sorteo final de la competición, que reunirá a representantes de las 42 selecciones ya clasificadas y las 22 que aún compiten por las últimas plazas en Washington, D. C., este viernes 5 de diciembre. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es destacada por ser la más importante e inclusiva en la historia de la competición.

El Trofeo Más Prestigioso, Pieza por Pieza

La nueva alianza entre la FIFA y LEGO Group debuta con una impresionante réplica a tamaño real del trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA™, la cual forma parte de la colección LEGO Editions. Por primera vez en la historia, los aficionados podrán llevar la magia del torneo a sus hogares, construyendo el galardón más legendario y reconocible del deporte. El set ya está disponible para reserva y se pondrá a la venta oficialmente en marzo de 2026.

Este artículo de coleccionista consta de un total de 2842 piezas de LEGO. Un dato que subraya su exclusividad es que la figura incluye la mayor cifra de piezas doradas jamás incorporada en un juego de LEGO.

El set no solo ofrece una experiencia de construcción, sino que también contiene detalles para los verdaderos entusiastas del fútbol. Bajo la base del trofeo se encuentra una placa impresa que lista todas las selecciones nacionales que han logrado levantar la copa en su formato actual, que data desde 1974. Además, en la parte superior del trofeo se esconde una escena secreta accesible mediante una pequeña tarjeta extraíble. Dentro de este compartimento oculto, los aficionados encontrarán el logotipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y una figura exclusiva con la marca de la competición levantando una miniatura del trofeo.

Voces de la Colaboración: Sinérgía y Sentimiento

Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, expresó su entusiasmo, señalando que LEGO es una de las marcas "más estimadas y emblemáticas del mundo", por lo que la unión es una "sinergia perfecta". Gai enfatizó que la colaboración ofrece a los seguidores la oportunidad de disfrutar del espíritu de la competición y de llevarse a casa un "pedacito de este emblemático torneo".

Desde el LEGO Group, Julia Goldin, directora de Producto y Marketing, destacó que su marca siempre ha sido sinónimo de creatividad. Para Goldin, la colaboración es una oportunidad "increíble" para rendir tributo a la competición más emblemática del planeta. Definió el trofeo como un símbolo universal de éxito y unidad, asegurando que esta es solo el principio de una colaboración que busca reunir a familias y seguidores.

El valor sentimental del trofeo fue reafirmado por el legendario excarrilero brasileño Roberto Carlos, campeón en 2022. Carlos, quien describió ganar el Mundial como uno de los momentos más increíbles de su vida, comentó que el juego de LEGO permitirá a los aficionados crear su propia réplica y compartir el amor por el fútbol con familiares y amigos.

A lo largo de 2026, el LEGO Group continuará desplegando nuevos productos y experiencias. Tanto los aficionados a los bloques como los seguidores del fútbol tendrán múltiples ocasiones para construir y compartir su pasión por el deporte rey en multitud de eventos, incluyendo el FIFA Fan Festival™ y otros actos especiales vinculados a la competición.

